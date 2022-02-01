В Липецке ликвидировали восемь очагов аварийности

Как результат — снижение числа погибших и пострадавших в ДТП.

В Липецке за прошлый год ликвидировали восемь очагов аварийности, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Так, возле остановки «Дом торговли» на улице Гагарина смонтировали светофор вызывного типа и перенесли место разрешённого разворота автомобилей ближе к улице Титова. Аналогичные работы провели и возле остановки «Улица Вермишева» на нечётной стороне улицы Яна Берзина.



На проспекте Мира появились знаки, ограничивающие максимальную скорость движения транспорта до 40 км/ч. В районе пересечения улиц Неделина и Торговой установили дополнительные секции светофорного объекта, которые теперь регулируют выезд с дублирующей дороги. На перекрестке Стаханова и Катукова обустроены направляющие островки движения. На примыканиях к одной из самых крупных кольцевых развязок - площади Танкистов - появились светофоры, управлять которыми можно дистанционно.



Комплекс мер, предпринятых ГИБДД и дорожниками, улучшил статистику ДТП. В 2021 году на территории Липецкой области зарегистрировано 1126 автоаварий, в которых погиб 161 человек и 1398 получили травмы. В сравнении с 2020 годом – динамика положительная: количество ДТП, погибших и пострадавших в них людей снизилось на 21%, 11% и 20%. соответственно.