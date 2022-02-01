Общество

сегодня, 12:06

В Липецке ликвидировали восемь очагов аварийности

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#авария #ДТП #ремонт
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В Липецке ликвидировали восемь очагов аварийности

Как результат — снижение числа погибших и пострадавших в ДТП.

В Липецке за прошлый год ликвидировали восемь очагов аварийности, сообщает региональное управление дорог и транспорта. Так, возле остановки «Дом торговли» на улице Гагарина смонтировали светофор вызывного типа и перенесли место разрешённого разворота автомобилей ближе к улице Титова. Аналогичные работы провели и возле остановки «Улица Вермишева» на нечётной стороне улицы Яна Берзина.

На проспекте Мира появились знаки, ограничивающие максимальную скорость движения транспорта до 40 км/ч. В районе пересечения улиц Неделина и Торговой установили дополнительные секции светофорного объекта, которые теперь регулируют выезд с дублирующей дороги. На перекрестке Стаханова и Катукова обустроены направляющие островки движения. На примыканиях к одной из самых крупных кольцевых развязок - площади Танкистов - появились светофоры, управлять которыми можно дистанционно.

Комплекс мер, предпринятых ГИБДД и дорожниками, улучшил статистику ДТП. В 2021 году на территории Липецкой области зарегистрировано 1126 автоаварий, в которых погиб 161 человек и 1398 получили травмы. В сравнении с 2020 годом – динамика положительная: количество ДТП, погибших и пострадавших в них людей снизилось на 21%, 11% и 20%. соответственно.
5 1080
#авария #ДТП #ремонт
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Комментарии (5)

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Ванья

35 минут назад
Особенно хорошо влияют на безопасность движения полукольца на ул. Катукова, что не день, то авария. Только идиот мог придумать такое решение.
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нахрена

45 минут назад
отключили стрелку направо на остановке быханов сад?? верните взад!!
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ссср

сегодня, 12:25
во гнут погрейте хоть на газу а то на холодную не гнется
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097

сегодня, 12:19
Как результат больше пробок, через каждые 20 метро светофоры
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Ну как то так

сегодня, 12:18
Дорога Липецк-Грязи и мост сделали и вообще молодцы, а вот если бы в районе ост Аглофабрика расширение для съезда сделали б и счастье наступило даже со старым мостом и с по Мира ... .
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