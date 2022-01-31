Происшествия

38 минут назад

Сосульки ни при чем: 82-летний пенсионер в Усмани умер от естественных причин

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#сосульки #несчастный случай
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Сосульки ни при чем: 82-летний пенсионер в Усмани умер от естественных причин

Версия о гибели старика в результате падения наледи возникла при  осмотре места происшествия. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вскрытие показало, что 82-летний пенсионер на улице Школьной в Усмани умер от естественных причин.

Напомним, ранее сообщалось о гибели старика от падения наледи с крыши трехэтажного дома. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств гибели пожилого мужчину, в ходе которой повреждений на его теле мужчины не было обнаружено.

Версия о гибели от падения наледи возникла при осмотре места, где нашли тело старика: он лежал рядом с кучей льда.  
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#сосульки #несчастный случай
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Комментарии (3)

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Анна

13 минут назад
Оболдеть. Как грамотно написано от естественных причин.
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Фокс

17 минут назад
Говорят, что из всех Романовых один только Александр III умер не насильственной (преждевременной), а естественной смертью, т.е. от алкоголизма
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А кто директор УК?

27 минут назад
Что балкон оказался не застеклённый? Поэтому такое заключение? А чистить крыши не пробовали? Наверняка увидел летящию на него глыбу вот и не выдержало сердце.
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