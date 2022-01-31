Происшествия
38 минут назад
Сосульки ни при чем: 82-летний пенсионер в Усмани умер от естественных причин
3 1058
Версия о гибели старика в результате падения наледи возникла при осмотре места происшествия.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, вскрытие показало, что 82-летний пенсионер на улице Школьной в Усмани умер от естественных причин.
Напомним, ранее сообщалось о гибели старика от падения наледи с крыши трехэтажного дома. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств гибели пожилого мужчину, в ходе которой повреждений на его теле мужчины не было обнаружено.
Версия о гибели от падения наледи возникла при осмотре места, где нашли тело старика: он лежал рядом с кучей льда.
Напомним, ранее сообщалось о гибели старика от падения наледи с крыши трехэтажного дома. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств гибели пожилого мужчину, в ходе которой повреждений на его теле мужчины не было обнаружено.
Версия о гибели от падения наледи возникла при осмотре места, где нашли тело старика: он лежал рядом с кучей льда.
3 1058
Анна
Фокс
А кто директор УК?