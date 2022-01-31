По факту гибели пенсионера в Усмани проводится доследственная проверка

В Усмани с крыши трехэтажного дома на 82-летнего мужчину упала наледь.

Напомним, в Усмани с крыши трехэтажного дома на 82-летнего мужчину упала наледь. Старик умер.



Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прямо сейчас проходит вскрытие — непосредственно устанавливается причина смерти мужчины.



СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку, ход которой взят прокуратурой на контроль.



- Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка, - уточнили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - Предварительно было установлено, что телесных повреждений на теле обнаружено не было. После судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.



Кроме того, прокуратура проверяет исполнение управляющей компанией своих полномочий по очистке крыши здания от снега и наледи.