Происшествия

20 минут назад

По факту гибели пенсионера в Усмани проводится доследственная проверка

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#сосульки #снег
По факту гибели пенсионера в Усмани проводится доследственная проверка

В Усмани с крыши трехэтажного дома на 82-летнего мужчину упала наледь.

Напомним, в Усмани с крыши трехэтажного дома на 82-летнего мужчину упала наледь. Старик умер.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прямо сейчас проходит вскрытие — непосредственно устанавливается причина смерти мужчины.

СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку, ход которой взят прокуратурой на контроль.

- Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка, -  уточнили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. - Предварительно было установлено, что телесных повреждений на теле обнаружено не было. После судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Кроме того, прокуратура проверяет исполнение управляющей компанией своих полномочий по очистке крыши здания от снега и наледи.
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#сосульки #снег

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