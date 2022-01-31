Происшествия

сегодня, 08:55

64-летний водитель «ВАЗа» сбил женщину на переходе

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#авария #ДТП
64-летний водитель «ВАЗа» сбил женщину на переходе

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 января в Липецке на улице Ильича 64-летний водитель «ВАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.

С 28 по 31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2033 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 45 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1025 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 65 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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