64-летний водитель «ВАЗа» сбил женщину на переходе

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 января в Липецке на улице Ильича 64-летний водитель «ВАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнюю женщину. С травмой ее госпитализировали. Причиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходного перехода.



С 28 по 31 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2033 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 45 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1025 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 65 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

