Спорт
39 минут назад
«Лыжня России» пройдет под Липецком 12 февраля
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12 февраля в Липецке пройдет региональный этапа 40-й Всероссийской гонки «Лыжня России». Для гонки выбрано традиционное место - территория базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул.Усманская, 1А). Единый старт запланирован на 12.00. Зарегистрироваться на гонку можно уже с 1 февраля на сайте sport48.ru и в социальных сетях.
«В ближайшие дни начнётся подготовка площадки для гонки. На территории базы отдыха соорудят стартовый городок, проложат лыжню, оборудуют парковочные места, установят биотуалеты и контейнеры для мусора», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Гонщикам следует иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастного случая. Для спортсменов в возрасте до 17 лет включительно необходим допуск от врача.
«В ближайшие дни начнётся подготовка площадки для гонки. На территории базы отдыха соорудят стартовый городок, проложат лыжню, оборудуют парковочные места, установят биотуалеты и контейнеры для мусора», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Гонщикам следует иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастного случая. Для спортсменов в возрасте до 17 лет включительно необходим допуск от врача.
3 256
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Фанат
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