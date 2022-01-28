Спорт

39 минут назад

«Лыжня России» пройдет под Липецком 12 февраля

3 256
#«Лыжня России»
«Лыжня России» пройдет под Липецком 12 февраля
12 февраля в Липецке пройдет региональный этапа 40-й Всероссийской гонки «Лыжня России». Для гонки выбрано традиционное место - территория базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул.Усманская, 1А). Единый старт запланирован на 12.00. Зарегистрироваться на гонку можно  уже с 1 февраля на сайте sport48.ru и в социальных сетях.

«В ближайшие дни начнётся подготовка площадки для гонки. На территории базы отдыха соорудят стартовый городок, проложат лыжню, оборудуют парковочные места, установят биотуалеты и контейнеры для мусора», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Гонщикам следует иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастного случая. Для спортсменов в возрасте до 17 лет включительно необходим допуск от врача.
3 256
#«Лыжня России»

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

.

17 минут назад
Пара суперспредеров в этой толпе значительно усилит коллективный иммунитет.
ответить

Фанат

22 минуты назад
Отлично!!!
ответить

Гость

31 минуту назад
Ну да, нужная вещь во время омикрона
ответить

Еще в рубрике

Два липецких регбиста попытаются произвести впечатление на тренера из ЮАР
#Регби
Два липецких регбиста попытаются произвести впечатление на тренера из ЮАР

сегодня, 12:53

Спорт
Ефанов «Битву полов» не выиграл, Ласицкене заболела, а Королёва победила бы, если бы участвовала
#Лёгкая атлетика #Ефанов #Королёва
Ефанов «Битву полов» не выиграл, Ласицкене заболела, а Королёва победила бы, если бы участвовала

вчера, 16:17

Спорт
В Грязинский интернат привезли Кубок мира по пляжному футболу
#Пляжный футбол #Кубок мира
4
В Грязинский интернат привезли Кубок мира по пляжному футболу

вчера, 14:49

Спорт
Слабослышащий спортсмен из Липецка завоевал «бронзу» чемпионата России
#Греко-римская борьба #инвалиды по слуху
7
Слабослышащий спортсмен из Липецка завоевал «бронзу» чемпионата России

вчера, 12:06

Спорт
Коронавирус наступает: матч ВК «Липецк» с «Ленинградкой» 29 января не состоится
#Волейбол #коронавирус
2
Коронавирус наступает: матч ВК «Липецк» с «Ленинградкой» 29 января не состоится

вчера, 11:38

Спорт
Липецкие борцы начали год с двух «бронзовых» медалей
#Греко-римская борьба #СШОР №9 #Михаил Шкарин
Липецкие борцы начали год с двух «бронзовых» медалей

26.01.2022 11:45

Спорт