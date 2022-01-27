Общество
сегодня, 14:05
Мэр Евгения Уваркина поговорила с директорами УК на «чисто русском языке»
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Возмущение мэра вызвали неубранные от снега дворы.
В Сеть попала запись разговора мэра Евгении Уваркиной с директорами управляющих компаний. Судя по тому, что многие слова запиканы, мэр не стеснялась в выражениях. Темой разговора стала очистка липецких дворов от снега.
— Вместе с ГЖИ вы мне поднимите норматив! Вы занимаетесь бизнесом, дорогие мои! Вы покупаете друг у друга с понижающим тарифом! Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор пока будет продолжаться это… я не буду ни с вами, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность!
Аудиозапись GOROD48 прокомментировала сама Евгения Уваркина. Она пояснила, что проблема с уборкой снега в Липецке одна из самых актуальных. Причём острее всего в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада, она ощущалась во дворах многоэтажных домов. В мэрию поступило множество обращений — именно с жалобами на бездействие управляющих компаний. При этом УК отчитывались о том, что выводят дворников и технику, а ситуация не менялась.
— В пятницу и в субботу проведено три рабочих закрытых совещания с управляющими компаниями. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации. Ключевая проблема — низкое качество уборки дворовых проездов. Жильцы домов не могут ни проехать на автомобилях из-за колейности, ни тем более пройти, особенно с детьми. По факту выездного контроля было проведено совещание, где до УК жёстко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания формат. Нам очень важно, чтобы жителям было комфортно, чтобы для них были созданы безопасные условия. Липчане обращаются к нам — к представителям власти, а отвечают за работы во дворах управляющие компании. И они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, — заявила Евгения Уваркина.
Мэр Липецка уже прославилась высказываниями с использованием ненормативной лексики во время реконструкции Нижнего парка. После разноса тогда также дело сдвинулось с мертвой точки.
— Вместе с ГЖИ вы мне поднимите норматив! Вы занимаетесь бизнесом, дорогие мои! Вы покупаете друг у друга с понижающим тарифом! Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор пока будет продолжаться это… я не буду ни с вами, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность!
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Аудиозапись GOROD48 прокомментировала сама Евгения Уваркина. Она пояснила, что проблема с уборкой снега в Липецке одна из самых актуальных. Причём острее всего в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада, она ощущалась во дворах многоэтажных домов. В мэрию поступило множество обращений — именно с жалобами на бездействие управляющих компаний. При этом УК отчитывались о том, что выводят дворников и технику, а ситуация не менялась.
— В пятницу и в субботу проведено три рабочих закрытых совещания с управляющими компаниями. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации. Ключевая проблема — низкое качество уборки дворовых проездов. Жильцы домов не могут ни проехать на автомобилях из-за колейности, ни тем более пройти, особенно с детьми. По факту выездного контроля было проведено совещание, где до УК жёстко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания формат. Нам очень важно, чтобы жителям было комфортно, чтобы для них были созданы безопасные условия. Липчане обращаются к нам — к представителям власти, а отвечают за работы во дворах управляющие компании. И они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, — заявила Евгения Уваркина.
Мэр Липецка уже прославилась высказываниями с использованием ненормативной лексики во время реконструкции Нижнего парка. После разноса тогда также дело сдвинулось с мертвой точки.
76 4295
Комментарии (76)
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Ну а, что Вы хотели
Липчанин
Бухгалтер
Лёня
владимир
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Евгений
Алоизий
Подписчик в сугробе
Да опять все поржали