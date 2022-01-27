Общество

сегодня, 14:05

Мэр Евгения Уваркина поговорила с директорами УК на «чисто русском языке»

76 4295
#Евгения Уваркина #УК #снег
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Мэр Евгения Уваркина поговорила с директорами УК на «чисто русском языке»

Возмущение мэра вызвали неубранные от снега дворы.

В Сеть попала запись разговора мэра Евгении Уваркиной с директорами управляющих компаний. Судя по тому, что многие слова запиканы, мэр не стеснялась в выражениях. Темой разговора стала очистка липецких дворов от снега.

— Вместе с ГЖИ вы мне поднимите норматив! Вы занимаетесь бизнесом, дорогие мои! Вы покупаете друг у друга с понижающим тарифом! Поэтому даже не подходите ко мне и не стоните по поводу того, что у вас плохо! До тех пор пока будет продолжаться это… я не буду ни с вами, ни по отдельности разговаривать! Прекратите это делать! Займитесь делом! Тех, кто не гребет, а плывет, как кое-что плавает, я буду зачищать! Все до 11 часов дадите мне график работы ваших людей! И понесете за него ответственность!

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Аудиозапись GOROD48 прокомментировала сама Евгения Уваркина. Она пояснила, что проблема с уборкой снега в Липецке одна из самых актуальных. Причём острее всего в конце прошлой недели, после очередного сильного снегопада, она ощущалась во дворах многоэтажных домов. В мэрию поступило множество обращений — именно с жалобами на бездействие управляющих компаний. При этом УК отчитывались о том, что выводят дворников и технику, а ситуация не менялась.

— В пятницу и в субботу проведено три рабочих закрытых совещания с управляющими компаниями. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации. Ключевая проблема — низкое качество уборки дворовых проездов. Жильцы домов не могут ни проехать на автомобилях из-за колейности, ни тем более пройти, особенно с детьми. По факту выездного контроля было проведено совещание, где до УК жёстко довели задачу по уборке территорий. И на записи его фрагменты. Фразы вырваны из контекста. Однако после совещания УК взялись за работу. Сработал отчасти и формат совещания формат. Нам очень важно, чтобы жителям было комфортно, чтобы для них были созданы безопасные условия. Липчане обращаются к нам — к представителям власти, а отвечают за работы во дворах управляющие компании. И они бездействуют. К сожалению, иногда без крепкого слова не удаётся уговорить кого-либо исполнять свои обязанности, — заявила Евгения Уваркина.

Мэр Липецка уже прославилась высказываниями с использованием ненормативной лексики во время реконструкции Нижнего парка. После разноса тогда также дело сдвинулось с мертвой точки.
76 4295
#Евгения Уваркина #УК #снег
5

Комментарии (76)

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Ну а, что Вы хотели

1 минуту назад
Городом управляет человек не имея высшего образования ( эколого - гуманитарного институт г. Липецк )))), к тому же с завышенной самооценкой .
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Липчанин

3 минуты назад
С уважением к мэру! Молодец, так держать! Поддерживаю
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Бухгалтер

4 минуты назад
Бумеранг, А что мэр должен убирать, 10дней выходные- правительство сделала. Вас на работу вызвать сразу ныть начнете не законно
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Лёня

5 минут назад
Красавелла!!!!!!))))) Вот так и надо!!!!
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владимир

5 минут назад
С с УК только так и надо разговаривать!Молодец!27 микрорайон сегодня сразу видно что стали убирать.
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Курсы повышения квалификации

6 минут назад
Руководить - это великое дело. Грамотно распределять обязанности, просчитывать, планировать, разрабатывать стратегию и тактику, корректировать, анализировать и т.д. и т.п. Запугивание - как метод управления? Сомневаюсь, что поможет. Конкретные предложения, помощь реальная - вот что необходимо. А чистить снег таких объемов вручную дворникам, действительно, трудно. Сами-то пробовали?
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Евгений

7 минут назад
Верните ЖЕКИ
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Алоизий

8 минут назад
Клим, порядок наводят не матом, а делами. Когда конкретных дел нет, тогда переходят на мат.
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Подписчик в сугробе

10 минут назад
Жду ролик с "базаром" по теме от И.Г.
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Да опять все поржали

10 минут назад
Изя, над выпускницей эколого - гуманитарного института. Днище Липецка во всех отношениях. Двух слов без мата связать не могут. Алкаши на лавке и те словарным запасом большим обладают(((
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