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По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.
Свою проверку несчастного случая начала и областная прокуратура.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению на производстве требований промышленной безопасности, а также выполнению работодателем своих обязанностей в сфере охраны труда, - сообщали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Одновременно с этим прокуратура проконтролирует расследования уголовного дела.