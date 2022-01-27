Происшествия

сегодня, 12:44

По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело

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#несчастный случай
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По факту гибели на НЛМК 50-летнего рабочего возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего рабочего на территории Новолипецкого металлургического комбината. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 26 января во время плановых работ по осмотру межцехового газопровода трое рабочих отравились токсичными парами и газом. Один из них, мужчина 50 лет, умер, а двое его коллег 20 и 47 лет госпитализированы в медучреждение.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр, изымается интересующая следствие документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

Свою проверку несчастного случая начала и областная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению на производстве требований промышленной безопасности, а также выполнению работодателем своих обязанностей в сфере охраны труда, - сообщали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Одновременно с этим прокуратура проконтролирует расследования уголовного дела.

1641
#несчастный случай
4

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