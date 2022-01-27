Общество
58 минут назад
Стоимость потребительской корзины в Липецкой области — 4`601 рубль
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В декабре значительно выросла цена на свежую капусту.
ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности» проанализировало изменение цен в Липецкой области на составляющие потребительской корзины за декабрь 2021 года. Индекс роста цен на продовольственные товары в декабре 2021 года к декабрю 2020 года в Липецкой области составил 111,44%.
Стоимость условного набора продуктов питания в Липецкой области составила 4 601 рубль и 7 копеек, что ниже, чем в среднем по России на 633 рубля 73 копейки, по ЦФО – на 829 рублей и 11 копеек. В декабре 2021 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла третье место в ЦФО. По этому показателю Липецкую область опередили Белгородская и Курская области за счет более низких цен на творог, сметану, хлеб из пшеничной муки первого сорта, свежие огурцы.
В декабре 2021 года в Липецкой области по отношению к ноябрю упали цены на восемь социально значимых продуктов питания: в том числе на пшено (-4,64%), картофель (-2,28%), охлажденных и мороженных кур (-2,12%), на говядину (кроме бескостного мяса), свинину (кроме бескостного мяса), молоко пастеризованное, морковь, яблоки — в диапазоне от -0,25% до -0,76%
Но за последний месяц года выросли цены на белокочанную капусту (+18,97%), сливочное масло (+4,13%), сахар-песок (+4,00%), пшеничную муку (+3,1%), репчатый лук (+2,72%), шлифованный рис (+2,63%), куриные яйца (+2,44%), мороженую неразделанную рыбу (+2,19%). Цены на остальные продукты питания не изменились или изменились незначительно, отмечают в агентстве.
Изображение: ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности»
Стоимость условного набора продуктов питания в Липецкой области составила 4 601 рубль и 7 копеек, что ниже, чем в среднем по России на 633 рубля 73 копейки, по ЦФО – на 829 рублей и 11 копеек. В декабре 2021 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла третье место в ЦФО. По этому показателю Липецкую область опередили Белгородская и Курская области за счет более низких цен на творог, сметану, хлеб из пшеничной муки первого сорта, свежие огурцы.
В декабре 2021 года в Липецкой области по отношению к ноябрю упали цены на восемь социально значимых продуктов питания: в том числе на пшено (-4,64%), картофель (-2,28%), охлажденных и мороженных кур (-2,12%), на говядину (кроме бескостного мяса), свинину (кроме бескостного мяса), молоко пастеризованное, морковь, яблоки — в диапазоне от -0,25% до -0,76%
Но за последний месяц года выросли цены на белокочанную капусту (+18,97%), сливочное масло (+4,13%), сахар-песок (+4,00%), пшеничную муку (+3,1%), репчатый лук (+2,72%), шлифованный рис (+2,63%), куриные яйца (+2,44%), мороженую неразделанную рыбу (+2,19%). Цены на остальные продукты питания не изменились или изменились незначительно, отмечают в агентстве.
Изображение: ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности»
15 528
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