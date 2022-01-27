Общество

58 минут назад

Стоимость потребительской корзины в Липецкой области — 4`601 рубль

15 528
#потребительская корзина
3
Стоимость потребительской корзины в Липецкой области — 4`601 рубль

В декабре значительно выросла цена на свежую капусту.

ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности» проанализировало изменение цен в Липецкой области на составляющие потребительской корзины за декабрь 2021 года. Индекс роста цен на продовольственные товары в декабре 2021 года к декабрю 2020 года в Липецкой области составил 111,44%.

Стоимость условного набора продуктов питания в Липецкой области составила 4 601 рубль и 7 копеек, что ниже, чем в среднем по России на 633 рубля 73 копейки, по ЦФО – на 829 рублей и 11 копеек. В декабре 2021 Липецкая область по стоимости потребительской корзины заняла третье место в ЦФО. По этому показателю Липецкую область опередили Белгородская и Курская области за счет более низких цен на творог, сметану, хлеб из пшеничной муки первого сорта, свежие огурцы.

В декабре 2021 года в Липецкой области по отношению к ноябрю упали цены на восемь социально значимых продуктов питания: в том числе на пшено (-4,64%), картофель (-2,28%), охлажденных и мороженных кур (-2,12%), на говядину (кроме бескостного мяса), свинину (кроме бескостного мяса), молоко пастеризованное, морковь, яблоки — в диапазоне от -0,25% до -0,76%

Но за последний месяц года выросли цены на белокочанную капусту (+18,97%), сливочное масло (+4,13%), сахар-песок (+4,00%), пшеничную муку (+3,1%), репчатый лук (+2,72%), шлифованный рис (+2,63%), куриные яйца (+2,44%), мороженую неразделанную рыбу (+2,19%). Цены на остальные продукты питания не изменились или изменились незначительно, отмечают в агентстве.

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Изображение: ОКУ «Агентство содействию развития торговой деятельности»
15 528
#потребительская корзина
3

Комментарии (15)

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Халдею

5 минут назад
Им один раз в Виагру сходить.
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Гость

6 минут назад
Сливочное масло 125 рублей за 1 кг, свинина 268 рублей - вы где такие цены видели? Брикет масла 200 гр 150 рублей минимум и то по акции!
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Дуня Липецкая

7 минут назад
Липецк, тоже самое хотела написать. Откуда такие заниженные цены на мясо - рыбу взяли? Яйца тоже за 90руб, а по 83 - это уж совсем малюпусенькие. И не сочиняйте - никакие цены в декабре не снижались, если только на гнильё, которому давно уже место на помойке. В общем, как всегда, сплошное враньё! А через 2 недели после нового года ещё подняли цены - как хотите, так и выживайте, а в отчётах всё красиво.
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Гость

20 минут назад
Напишите,где все это можно купить по таким низким ценам в Липецке?
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Зайцы

23 минуты назад
На 5000 это одной капусты с луком и картошкой купить корзинку. А мы говядины и рыбки хотим, и икорки. Смотрите, как икра красная прыгнула! 1000 - баночка хорошей. А чёрная - цену видели?! Баночка натуральной 5000! А мы ещё коньяку хотим!!! Даёшь хорошего коньяку?! Так что одна корзиночка - это минимум 18000…
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халдей

24 минуты назад
Чиновники из обл.администрации,эту сумму,оставляют за обед в кафе"Джаз"на Интернациональной.
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4 тыс.руб.

31 минуту назад
Один раз в Шестёрочку сходить.
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Лип.

36 минут назад
И это корзина продуктов на сколько дней, мясо еще ладно можно распределить на месяц, крупу, масло,а остальное. Пакет молока и хлеб, покупается каждый день.
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Липецк

39 минут назад
Интересно где же говядина стоит 300, давно от500 руб за кг, а свинина от350, а курица давно за 200 перевалила. Вы что врете. Сказочники.
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Липчанин

43 минуты назад
Даже Белгоро опередили,надоже,а дешевле, потому что самый нищий регион в черноземье и продукты дешевле(некачественные,одна пальма),а где брать деньги на дорогие продукты,вот и катаемся в продуктах по АКЦИИ!!! Нищета,да и только.
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