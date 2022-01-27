Общество

57 минут назад

Липецкую область в Москве теперь представляет Владимир Любезнов

2 1038
#назначение #руководитель представительства
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Липецкую область в Москве теперь представляет Владимир Любезнов

Правда, пока с приставкой и. о.

Исполняющим обязанности руководителя представительства администрации Липецкой области при правительстве Российской Федерации стал Владимир Любезнов, об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе областной администрации.

Ранее регион в Москве в ранге вице-губернатора представлял Виктор Русляков. В конце прошлого года он ушел в отставку. Тогда же была упразднена и его должность. При этом количество вице-губернаторов осталось прежнем, но у губернатора появился зам по социальной политике.

Владимир Любезнов занял пост и. о. руководителя представительства, а не вице-губернатора. До недавнего времени он трудился советником Виктора Руслякова.
2 1038
#назначение #руководитель представительства
2

Комментарии (2)

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Пенсионер

26 минут назад
Где он и в каком ряду находится?
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А народу

27 минут назад
От этого какой толк,польза.
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