Общество
57 минут назад
Липецкую область в Москве теперь представляет Владимир Любезнов
Правда, пока с приставкой и. о.
Исполняющим обязанности руководителя представительства администрации Липецкой области при правительстве Российской Федерации стал Владимир Любезнов, об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе областной администрации.
Ранее регион в Москве в ранге вице-губернатора представлял Виктор Русляков. В конце прошлого года он ушел в отставку. Тогда же была упразднена и его должность. При этом количество вице-губернаторов осталось прежнем, но у губернатора появился зам по социальной политике.
Владимир Любезнов занял пост и. о. руководителя представительства, а не вице-губернатора. До недавнего времени он трудился советником Виктора Руслякова.
Ранее регион в Москве в ранге вице-губернатора представлял Виктор Русляков. В конце прошлого года он ушел в отставку. Тогда же была упразднена и его должность. При этом количество вице-губернаторов осталось прежнем, но у губернатора появился зам по социальной политике.
Владимир Любезнов занял пост и. о. руководителя представительства, а не вице-губернатора. До недавнего времени он трудился советником Виктора Руслякова.
Пенсионер
А народу