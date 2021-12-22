Общество
51 минуту назад
Виктор Русляков уходит в отставку
Его должность упраздняется.
Вице-губернатор Виктор Русляков уходит в отставку. Это подтвердил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Виктор Русляков в должности вице-губернатора представлял Липецкую область в Москве с 2013 года.
Сегодня стало известно о том, что у Игоря Артамонова появился еще один заместитель. Им стала Ольга Белоглазова, которая будет курировать социальную политику. При этом общее количество вице-губернаторов осталось прежним.
Кто будет руководить представительством Липецкой области в Москве и в каком статусе в пресс-службе областной администрации пообещали сообщить позже.
После ухода Виктора Руслякова у Игоря Артамонова останется только один заместитель королевского призыва — это главный финансист региона Вячеслав Щеглеватых.
Сегодня стало известно о том, что у Игоря Артамонова появился еще один заместитель. Им стала Ольга Белоглазова, которая будет курировать социальную политику. При этом общее количество вице-губернаторов осталось прежним.
Кто будет руководить представительством Липецкой области в Москве и в каком статусе в пресс-службе областной администрации пообещали сообщить позже.
После ухода Виктора Руслякова у Игоря Артамонова останется только один заместитель королевского призыва — это главный финансист региона Вячеслав Щеглеватых.
Смешно до слез
Н.
Рабочий НЛМК
Обыватель
цирк
ОКУ "Центр занятости Лип.области"
Сергей
Сталин
Липецк