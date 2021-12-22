Общество

51 минуту назад

Виктор Русляков уходит в отставку

9 1607
#отставка
1
Виктор Русляков уходит в отставку

Его должность упраздняется.

Вице-губернатор Виктор Русляков уходит в отставку. Это подтвердил пресс-секретарь губернатора Михаил Шаршаков. Виктор Русляков в должности вице-губернатора представлял Липецкую область в Москве с 2013 года.

Сегодня стало известно о том, что у Игоря Артамонова появился еще один заместитель. Им стала Ольга Белоглазова, которая будет курировать социальную политику. При этом общее количество вице-губернаторов осталось прежним.

Кто будет руководить представительством Липецкой области в Москве и в каком статусе в пресс-службе областной администрации пообещали сообщить позже.

После ухода Виктора Руслякова у Игоря Артамонова останется только один заместитель королевского призыва — это главный финансист региона Вячеслав Щеглеватых.
9 1607
#отставка
1

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Смешно до слез

10 минут назад
Колхозникам не надоело самим себе назначать должности - заместитель королевского призыва . А че не царского ? Ахаа...
ответить

Н.

12 минут назад
Артамонов сам то чем занимается ? Замов и советников понабрал вагон. Вообще-то все гос служащие давно упразднены . Обычные самозанятые юр. лица. Замещают гос. Должности.
ответить

Рабочий НЛМК

13 минут назад
Сколько же пиявок ?!
ответить

Обыватель

21 минуту назад
Судя по кадровой чехарде в Сбербанке нет грамотных управленцев , да и не должно быть. Кассиры, ростовщики- это ох сфера!
ответить

цирк

27 минут назад
зачем представлять область в москве ,за всю историю ,ни одного олимпийского чемпиона ,тут порядочному человеку страшно признаться, откуда мы есть и акромя фальсификации, ничего больше не умеем, за что этот перец получал зарплату ,давно не на своем месте и это чья то ошибка-143 проц
ответить

ОКУ "Центр занятости Лип.области"

29 минут назад
Липчане, ждём ваших резюме на эту вакансию. Пахать придётся в Москве
ответить

Сергей

30 минут назад
Окружил себя молодыми лицами сбербанковской сексуальной ориентации.....
ответить

Сталин

31 минуту назад
Всех старых нужно заменить ,ни одного не оставлять- проводить на пенсию
ответить

Липецк

35 минут назад
Зато над ним из королевского призыва целый уполномоченный правам
ответить

Еще в рубрике

Умер бывший директор Городского ДК
#Сергей Ташинов
1
Умер бывший директор Городского ДК

16 минут назад

Общество
К работе с детьми допустили непроверенных сотрудников
#пцр-тест #детский лагерь
2
К работе с детьми допустили непроверенных сотрудников

56 минут назад

Общество
Контрафактные игрушки подложили свинью липчанке
#контрафакт #торговля
2
Контрафактные игрушки подложили свинью липчанке

сегодня, 10:16

Общество
С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение
#ремонтные работы
3
С 23 декабря на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина частично ограничивается движение

сегодня, 09:55

Общество
Введенные из-за кошки ограничения в Липецке сняли
#карантин #бешенство
5
Введенные из-за кошки ограничения в Липецке сняли

сегодня, 09:43

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество