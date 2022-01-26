В Липецкой области небольшой снег и до -12

27 и 28 января в Липецкой области сохранится влияние циклона с Атлантики – небольшой снег пройдет лишь местами. 29 января регион окажется во власти циклона с запада, ожидается снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 января – 11-13 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже норм, 29 января – 3-5 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -14 до -19, днем она составит от -7 до -12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью от -16 до -18 градусов, днем - от -9 до -11 градусов.



День 26 января стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 33 градуса мороза.

