Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня

Мужчина все это время провел у знакомого.

Пропавший 23 января 71-летний пенсионер в Липецке вернулся сегодня домой на улицу Стаханова.



В подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль» сообщили, что мужчина не вдавался в подробности по поводу своего исчезновения.



Как стало известно GOROD48, мужчина мог провести все это время у знакомого.

