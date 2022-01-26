Происшествия

53 минуты назад

Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня

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#без вести пропавшие
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Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня

Мужчина все это время провел у знакомого.

Пропавший 23 января 71-летний пенсионер в Липецке вернулся сегодня домой на улицу Стаханова.

В подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль» сообщили, что мужчина не вдавался в подробности по поводу своего исчезновения. 

Как стало известно GOROD48, мужчина мог провести все это время у знакомого.
573
#без вести пропавшие
4

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