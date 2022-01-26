Происшествия
53 минуты назад
Пропавший пенсионер вернулся домой через три дня
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Мужчина все это время провел у знакомого.
Пропавший 23 января 71-летний пенсионер в Липецке вернулся сегодня домой на улицу Стаханова.
В подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль» сообщили, что мужчина не вдавался в подробности по поводу своего исчезновения.
Как стало известно GOROD48, мужчина мог провести все это время у знакомого.
В подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль» сообщили, что мужчина не вдавался в подробности по поводу своего исчезновения.
Как стало известно GOROD48, мужчина мог провести все это время у знакомого.
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