В России
сегодня, 10:02
Минздрав РФ выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме
Министерство здравоохранения России разработало памятку для тех, кто болеет бессимптомной или легкой формой COVID-19.
Минздрав России выпустил памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.
В памятке отмечается, что если у вакцинированного менее полугода назад положительный мазок на COVID-19, и при этом нет никаких симптомов заболевания, то в данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
Если у заболевшего есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики на COVID-19) и человек не относится к группе риска, либо положительный результат ПЦР-теста и отсутствуют симптомы заболевания, и человек относится к группе риска, то необходимо оставаться дома, а при необходимости открыть листок нетрудоспособности или взять справку учащегося, позвонив в единую службу "122" или в call-центр поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. Если человек проживает не один в квартире/доме, по возможности нужно изолироваться в отдельной комнате и избегать тесных контактов с домочадцами, носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривать помещения нужно регулярно, 1 раз в 3 часа.
При этом необходимо соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела), а также измерять температуру тела не реже 3 раз в сутки. А при возможности нужно измерять уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%). Возможно использование противовирусных препаратов, каплей или спрея в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. При насморке и заложенности носа рекомендуется использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача. При повышении температуры до 38,00С и выше можно принять жаропонижающие препараты, а также препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.
Однако если у заболевшего повысилась температура выше 38,00С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, то нужно позвонить в call-центр местной поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником; а если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной и трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или наблюдается учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи. Но ни в коем случае не стоит самостоятельно принимать антибиотики, которые назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.
Если заболел ребенок, необходимо оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу и строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр местной поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру "103". Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний, - отмечается в памятке.
Минздрав России также призывает всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, а также тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Эти простые профилактические меры снизят риск заражения. Также в министерстве напомнили о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
В памятке отмечается, что если у вакцинированного менее полугода назад положительный мазок на COVID-19, и при этом нет никаких симптомов заболевания, то в данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже 1 раза в сутки.
Если у заболевшего есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,50С), но нет результата ПЦР-диагностики на COVID-19) и человек не относится к группе риска, либо положительный результат ПЦР-теста и отсутствуют симптомы заболевания, и человек относится к группе риска, то необходимо оставаться дома, а при необходимости открыть листок нетрудоспособности или взять справку учащегося, позвонив в единую службу "122" или в call-центр поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. Если человек проживает не один в квартире/доме, по возможности нужно изолироваться в отдельной комнате и избегать тесных контактов с домочадцами, носить маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривать помещения нужно регулярно, 1 раз в 3 часа.
При этом необходимо соблюдать питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела), а также измерять температуру тела не реже 3 раз в сутки. А при возможности нужно измерять уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95-96%). Возможно использование противовирусных препаратов, каплей или спрея в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача. При насморке и заложенности носа рекомендуется использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды. При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача. При повышении температуры до 38,00С и выше можно принять жаропонижающие препараты, а также препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.
Однако если у заболевшего повысилась температура выше 38,00С и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, то нужно позвонить в call-центр местной поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником; а если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной и трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или наблюдается учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи. Но ни в коем случае не стоит самостоятельно принимать антибиотики, которые назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.
Если заболел ребенок, необходимо оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу и строго выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр местной поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру "103". Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний, - отмечается в памятке.
Минздрав России также призывает всех граждан использовать защитные маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми, а также тщательно и часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком, по возможности минимизировать посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Эти простые профилактические меры снизят риск заражения. Также в министерстве напомнили о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
Маша