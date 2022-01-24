20 минут назад
ЦБ РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке
Центробанк в рамках бюджетного правила с 15:00 24 января 2022 года приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.
Отмечается, что данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, - говорится в официальном комментарии регулятора.
24 января курс доллара достиг отметки в 79 рублей впервые с ноября 2020 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках, находящихся в стадии "глубокого пессимизма", - передает RT.
20 января сообщалось, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд.
Еще в рубрике
21.01.2022 16:00В России