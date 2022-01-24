В России

20 минут назад

ЦБ РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке

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#валюта #покупка

Центробанк в рамках бюджетного правила с 15:00 24 января 2022 года приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Центробанк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 по московскому времени 24 января 2022 года, - говорится на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, - говорится в официальном комментарии регулятора.

24 января курс доллара достиг отметки в 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках, находящихся в стадии "глубокого пессимизма", - передает RT.

20 января сообщалось, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд.
47
#валюта #покупка

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