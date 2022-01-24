Общество

13 минут назад

Вадим Негробов: «Липецк от снега убирают на четверку с минусом»

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#уборка снега
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С начала года с липецких дорог и дворов вывезли 5 тысяч КамАЗов снега.

Сегодня рано утром первый вице-мэр проинспектировал Липецк на предмет уборки снега. Посмотрел как очистили площадь Победы и прилегающие к ней дворы. На место проверки немного опоздал — попал в пробку. Двор у домов № 1, 2, 3 «а» был расчищен, но не так чтобы качественно.

В мэрии сейчас на повестке дня — борьба со снегом. Еженедельные планерки начинаются с отчета по уборке снега. Профильные ведомства завалены жалобами липчан на плохую уборку. На днях мэр Евгения Уваркина прошлась по дворам. Увиденным осталась недовольна: снежная каша внизу и сосульки на крышах. После этого выходные у сотрудников городских департаментов ЖКХ и развития территорий были сокращены. Им пришлось тоже проинспектировать дворы, проверить качество работы управляющих компаний.



В мэрии составили список плохо работающих УК, об этом сегодня рассказал первый вице-мэр Вадим Негробов. Правда, назвать их он отказался. Работу коммунальщиков по уборке снега оценил на четверку с минусом.

— Основная проблема во дворах из-за припаркованных машин. Очень трудно чистить. Сейчас, когда снег слежался, его можно разбить только грейдером, а когда грейдер идет, есть опасность повредить транспорт, — пояснил Вадим Негробов.

— Есть понимание, что делать с машинами, припаркованными в неположенном месте?

— Если они припаркованы в неположенном месте — это эвакуация. В других случаях проводится разъяснительная работа, информирование жильцов через чаты и расклейку объявлений на домах.

Липчане жалуются на горы невывезенного снега. Из-за этого в том числе сокращается количество полос на дорогах.

Директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич подсчитал, что с начала года в Липецке было уже 11-ть снегопадов. За это время коммунальщики вывезли 100 тысяч кубометров снега. Это примерно 5 тысяч КамАЗов. С учетом привлеченной техники в сутки максимально снег могут вывозить 120 большегрузов.

— В выходные мы в первую очередь убирали магистральные улицы. Сейчас у нас есть проблемы по очистке внутриквартальных проездов. В выходные мы чистили их у школ и садиков, расчищали подъезды к социальным объектам. В Липецке 315 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов, 210 тысяч мы очистили, — рассказал директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич.



В настоящий момент муниципальному предприятию не хватает 70 водителей спецтехники. После того как прошло сообщение о повышении зарплаты, в муниципальное предприятие, которое убирает город, приняли четыре тракториста. Водитель может заработать от 25 000 до 50 000 тысяч рублей. Верхняя граница — это для ударников труда. Дворники могут рассчитывать на жалование от 20 000 до 30 000 тысяч. Чтобы получить максимум, надо убирать дополнительную территорию. В муниципальном предприятии не хватает около 100 дворников.

Сегодня в мэрии планируют подвести итоги работы по уборке снега в выходные.
2 235
#уборка снега
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Комментарии (2)

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своя рука владыка

4 минуты назад
я то же в школе любил сам себе оценки ставить, когда они мне не нравились
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Житель

8 минут назад
Это вы себе льстите, на 3 с минусом
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