Общество

18 минут назад

Росстат: липчане чаще делали покупки через интернет

62
#интернет-торговля
Росстат: липчане чаще делали покупки через интернет

Доля продаж через интернет в общем объеме розничной торговли растет в Липецкой области с 2018 года, по итогам января-сентября 2021 года она составила 3,4%, тогда как в 2014 году липчане покупали розничные товары через интернет лишь в 0,2% случаях. 

Такое данные представил Росстат в исследовании продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в регионах и стране. 

Так, с 2014 по 2017 годы включительно для жителей Липецкой области розничная интернет-торговля занимала только 0,2%. В 2018 году она выросла до 0,5%, в 2019 – до 0,8%. В пандемийном 2020 году произошел заметный скачок – до 2,3%, а по итогам девяти месяцев 2021 года доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли составила в регионе 3,4%. 

В России интернет-торговля выросла с 2014 года с 0,7% до 4,2% в январе-сентябре 2021 года. По данным Росстата самая большая доля на интернет-торговлю приходится в Севастополе (13,3%), Новосибирской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Москве (7,2%), Московской и Свердловской областях (по 6,8%). Реже всего интернета для покупок используют в Дагестане и Чечне (0,1%). 

62
#интернет-торговля

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