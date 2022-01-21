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Липчане банкротились в 2,3 раза чаще
Суды признали банкротами в 2021 году 1977 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 133,4% или в 2,35 раза чаще, чем в 2020 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 847 жителей Липецкой области. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».
По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,9% случаев в 2021 году (94,5% в 2020). В 3,9% заявителями были конкурсные управляющие, в 1,1% случаев – ФНС России.
В пересчете количества банкротств на численность населения в России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения. В Липецкой области этот показатель был выше – 175 банкротств на 100 тысяч жителей. Лидерами среди регионов стали Ульяновская область (258 банкротов на 100 тысяч населения), Самарская область (252), Пензенская область (232), Белгородская область (224), Республика Калмыкия (221).