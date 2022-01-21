Общество

14 минут назад

Липчане банкротились в 2,3 раза чаще

71
#банкротства
Липчане банкротились в 2,3 раза чаще

Суды признали банкротами в 2021 году 1977 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 133,4% или в 2,35 раза чаще, чем в 2020 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 847 жителей Липецкой области. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».

В целом по России банкротами в 2021 году признали 192 846 человек, что на 62% больше, чем в 2020 году. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 31 декабря 2021 года несостоятельными стали уже 475 126 граждан. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами оказались 3885 человек. 

По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,9% случаев в 2021 году (94,5% в 2020). В 3,9% заявителями были конкурсные управляющие, в 1,1% случаев – ФНС России. 

В пересчете количества банкротств на численность населения в России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения. В Липецкой области этот показатель был выше – 175 банкротств на 100 тысяч жителей. Лидерами среди регионов стали Ульяновская область (258 банкротов на 100 тысяч населения), Самарская область (252), Пензенская область (232), Белгородская область (224), Республика Калмыкия (221).

71
#банкротства

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