Липчане банкротились в 2,3 раза чаще

Суды признали банкротами в 2021 году 1977 жителей и индивидуальных предпринимателей Липецкой области – на 133,4% или в 2,35 раза чаще, чем в 2020 году. Годом ранее процедуру реализации имущества вводили в отношении 847 жителей Липецкой области. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».

В целом по России банкротами в 2021 году признали 192 846 человек, что на 62% больше, чем в 2020 году. Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с 1октября 2015 года по 31 декабря 2021 года несостоятельными стали уже 475 126 граждан. В Липецкой области с начала действия этой процедуры банкротами оказались 3885 человек.



По данным аналитиков «Федресурса» граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,9% случаев в 2021 году (94,5% в 2020). В 3,9% заявителями были конкурсные управляющие, в 1,1% случаев – ФНС России.



В пересчете количества банкротств на численность населения в России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения. В Липецкой области этот показатель был выше – 175 банкротств на 100 тысяч жителей. Лидерами среди регионов стали Ульяновская область (258 банкротов на 100 тысяч населения), Самарская область (252), Пензенская область (232), Белгородская область (224), Республика Калмыкия (221).



