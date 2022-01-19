Происшествия
38 минут назад
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения на Универсальном проезде
В аварии пострадал водитель.
26 ноября 2021 года в 12:15 на Универсальном проезде в районе кладбища столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Джили» 59-летний водитель «Джили» получил травмы.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения - тел. 42-35-32 и 8-951-300-83-05.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения - тел. 42-35-32 и 8-951-300-83-05.
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