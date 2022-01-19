Происшествия

38 минут назад

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения на Универсальном проезде

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#авария #ДТП
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев столкновения на Универсальном проезде

В аварии пострадал водитель.

26 ноября 2021 года в 12:15 на Универсальном проезде в районе кладбища столкнулись грузовик «МАН» и легковой автомобиль «Джили» 59-летний водитель «Джили» получил травмы. 

Госавтоинспекция просит откликнуться  очевидцев столкновения - тел.  42-35-32 и 8-951-300-83-05. 

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#авария #ДТП

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