Происшествия

51 минуту назад

Полицейские нашли среди сугробов пропавший телефон

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#полиция
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Полицейские нашли среди сугробов пропавший телефон

Жительница села Волово даже написала им благодарность.

В адрес УМВД России по Липецкой области пришло благодарственное письмо от жительницы села Волово. Женщина выразила благодарность сотрудникам МОМВД России «Тербунский» за помощь в поиске потерянного телефона ее дочери. Возвращаясь с занятий в клубе, она обронила по дороге телефон.

Сотрудник уголовного розыска Александр Щеглов, участковый полиции Константин Болховских, а также инспектор ПДН Светлана Коростелева оперативно отреагировали на сообщение женщины и даже нашли среди сугробов пропавший телефон.
3 630
#полиция
4

Комментарии (3)

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Зимний рыбак

5 минут назад
"Четверть" самогона на стол и найдут даже спичку горелую на гектаре
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Правда

29 минут назад
Не уж то нашли.?
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Эксперт

38 минут назад
С каких пор Полиция обязана искать пропавшие телефоны по улицам? Потеря это не кража , в таких ситуациях виноватых нет и искать ни кто не обязан кроме самого владельца.
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