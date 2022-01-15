Полицейские нашли среди сугробов пропавший телефон

Жительница села Волово даже написала им благодарность.

В адрес УМВД России по Липецкой области пришло благодарственное письмо от жительницы села Волово. Женщина выразила благодарность сотрудникам МОМВД России «Тербунский» за помощь в поиске потерянного телефона ее дочери. Возвращаясь с занятий в клубе, она обронила по дороге телефон.



Сотрудник уголовного розыска Александр Щеглов, участковый полиции Константин Болховских, а также инспектор ПДН Светлана Коростелева оперативно отреагировали на сообщение женщины и даже нашли среди сугробов пропавший телефон.

