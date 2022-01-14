Начальник управления строительства ушел из мэрии

Сегодня у Сергея Алпатова был последний рабочий день.

Начальник управления строительства города Липецка Сергей Алпатов написал заявление об уходе. Он продолжит работу по своему направлению, но уже в управлении капитального строительства Липецкой области.



— Стоит отметить, что при непосредственном участии Сергея Алпатова в областном центре возводились здания социального, жилищного, коммунального назначения. Среди них — школа и корпус детского сада в «Европейском», спортивные учреждения. Преобразились общественные пространства, в том числе перед спорткомплексом «Звездный» и на бульваре Неделина. Началось строительство новой парковой зоны в «Европейском», — сообщили в пресс-службе мэрии.





Сергей Алпатов родился в 1986 году в Тамбове. В 2009 году получил высшее техническое образование в Тамбовском государственном техническом университете. Работал мастером, прорабом, затем главным инженером и инженером проекта. Должность начальника городского управления строительства занимал с апреля 2019 года.



Фото: пресс-служба мэрии Липецка

