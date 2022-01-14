Общество

сегодня, 16:24

Начальник управления строительства ушел из мэрии

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#Сергей Алпатов #кадры
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Начальник управления строительства ушел из мэрии

Сегодня у Сергея Алпатова был последний рабочий день.

Начальник управления строительства города Липецка Сергей Алпатов написал заявление об уходе. Он продолжит работу по своему направлению, но уже в управлении капитального строительства Липецкой области.
 
— Стоит отметить, что при непосредственном участии Сергея Алпатова в областном центре возводились здания социального, жилищного, коммунального назначения. Среди них — школа и корпус детского сада в «Европейском», спортивные учреждения. Преобразились общественные пространства, в том числе перед спорткомплексом «Звездный» и на бульваре Неделина. Началось строительство новой парковой зоны в «Европейском», — сообщили в пресс-службе мэрии.
 

Сергей Алпатов родился в 1986 году в Тамбове. В 2009 году получил высшее техническое образование в Тамбовском государственном техническом университете. Работал мастером, прорабом, затем главным инженером и инженером проекта. Должность начальника городского управления строительства занимал с апреля 2019 года.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
6 1497
#Сергей Алпатов #кадры
2

Комментарии (6)

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1

34 минуты назад
инфляция 8.4%,разве не так?
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1

47 минут назад
Что с ценами происходит ??
ответить

ищущий истину

сегодня, 16:37
ну вот ,работа НА ЛИНИИ И В ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - повод карьерного роста
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А

сегодня, 16:37
На его место снова эффективный придёт
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смешно

сегодня, 16:34
За два года в должности он конечно же - стахановец!
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ОКУ "Липецкий центр занятости"

сегодня, 16:30
Липчане, ждём ваши резюме на эту вакансию. Получка высокая!
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