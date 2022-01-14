В России

31 минуту назад

В Петербурге по подозрению в педофилии задержан полицейский

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#педофилия #полиция

Оперативника заподозрили в нездоровой любви к падчерице брата.

Сотрудника транспортной полиции задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК РФ.

Сотрудники СК РФ провели следственные мероприятия по месту работы задержанного, - сообщает "Фонтанка.Ру".

35-летнего сотрудника транспортной полиции задержали оперативники ГУ МВД после заявления пострадавшей девушки.

По предварительной информации, мужчина в 2013–2017 годах жил в квартире брата на Товарищеском проспекте и там якобы совершил "насильственные действия сексуального характера" в отношении его падчерицы. На тот момент девочке было всего 7 лет.

"По поступившей информации, установлено, что в период с 2013 по 2017 год мужчина, в то время не проходивший службу в органах внутренних дел (поступил на службу в ОВД в январе 2021 года), совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней", - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Руководство ведомства назначило служебную проверку по факту возможных противоправных действий, совершённых сотрудником одного из линейных отделов.

Если вина сотрудника будет подтверждена, то он будет уволен из органов.

В полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемый задержан, но мера пресечения ему еще не избрана.
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#педофилия #полиция

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