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41 минуту назад
В Москве арестовали за крупную взятку начальника радиотехнических войск ВКС РФ
Андрей Кобан занимал должность начальника радиотехнических войск ВКС РФ с 2013 года.
Военный гарнизонный суд арестовал начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майора Андрея Кобана по обвинению в получении взятки в размере 5 млн рублей, - передает ТАСС из зала 235 гарнизонного военного суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения офицеру.
"Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.
Кобан был снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после обвинения в получении взятки.
"Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил", - сказал сам Кобан в ходе заседания суда.
Причем в деле Кобана могут появиться новые эпизоды. "Пока следствие в самом начале. Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды", - сказал представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков.
Кобан не признал себя виновным, - гвоорится в материалах дела, оглашенных в суде. При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскными мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество генерала.
"Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.
Кобан был снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после обвинения в получении взятки.
"Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил", - сказал сам Кобан в ходе заседания суда.
Причем в деле Кобана могут появиться новые эпизоды. "Пока следствие в самом начале. Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды", - сказал представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков.
Кобан не признал себя виновным, - гвоорится в материалах дела, оглашенных в суде. При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскными мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество генерала.