Общество
сегодня, 12:28
Зрителей на трибуны «Звездного» не пускают из-за требований пожарной безопасности
1 505
В МХК «Липецк» надеются, что скоро болельщики будут очно поддерживать хоккеистов на домашней арене.
Болельщики вероятно уже в январе смогут вернутся на трибуны ДС «Звездный», сообщает МХК «Липецк» со ссылкой на главного тренера команды Сергея Рыбина. В клубе уточняют, что запрет на посещение зрителей посл введения QR-кодов был связан с необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе ремонта фасада и реконструкции площади аварийные выходы оказались блокированы строительными материалами.
В своем посте МХК «Липецк» говорит о том, что в Дворце спорта произвели некоторые изменения, сейчас все центральные двери в «Звёздный» могут быть в любой момент открыты и использоваться в качестве пожарных выходов. Если контролирующие инстанции согласуют изменения, то будет возможен допуск болельщиков на трибуны. Зрителям необходимо иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
Напомним, после длительного перерыва очного посещения спортивных мероприятий из-за эпидемии COVID-19 в Липецкой области с осени 2021 ввели допуск зрителей по QR-кодам. QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале «Госуслуг». Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
В своем посте МХК «Липецк» говорит о том, что в Дворце спорта произвели некоторые изменения, сейчас все центральные двери в «Звёздный» могут быть в любой момент открыты и использоваться в качестве пожарных выходов. Если контролирующие инстанции согласуют изменения, то будет возможен допуск болельщиков на трибуны. Зрителям необходимо иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.
Напомним, после длительного перерыва очного посещения спортивных мероприятий из-за эпидемии COVID-19 в Липецкой области с осени 2021 ввели допуск зрителей по QR-кодам. QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале «Госуслуг». Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
1 505
Иван