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Зрителей на трибуны «Звездного» не пускают из-за требований пожарной безопасности

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#болельщики #ремонт
Зрителей на трибуны «Звездного» не пускают из-за требований пожарной безопасности

В МХК «Липецк» надеются, что скоро болельщики будут очно поддерживать хоккеистов на домашней арене.

Болельщики вероятно уже в январе смогут вернутся на трибуны ДС «Звездный», сообщает МХК «Липецк» со ссылкой на главного тренера команды Сергея Рыбина. В клубе уточняют, что запрет на посещение зрителей посл введения QR-кодов был связан с необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе ремонта фасада и реконструкции площади аварийные выходы оказались блокированы строительными материалами.

В своем посте МХК «Липецк» говорит о том, что в Дворце спорта произвели некоторые изменения, сейчас все центральные двери в «Звёздный» могут быть в любой момент открыты и использоваться в качестве пожарных выходов. Если контролирующие инстанции согласуют изменения, то будет возможен допуск болельщиков на трибуны. Зрителям необходимо иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Напомним, после длительного перерыва очного посещения спортивных мероприятий из-за эпидемии COVID-19 в Липецкой области с осени 2021 ввели допуск зрителей по QR-кодам. QR-код получает каждый вакцинировавшийся, зарегистрированный на портале «Госуслуг». Прививочный сертификат действителен в течение года с даты завершения вакцинации (инъекции второго компонента). Сведения о датах вакцинации вносятся медицинскими работниками, выполнившими вакцинацию, в Федеральный регистр привитых.
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#болельщики #ремонт

Комментарии (1)

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Иван

15 минут назад
Липецкий хоккей в сегодняшнем его виде, это клоунада на которую ходят в подавляющем большинстве родственники, подружки и друзья мальчишек, которые играют. Печально это писать, но к сожалению такова реальность.
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