Происшествия

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Дело об обварившихся кипятком при прорыве теплотрассы: обвинение предъявлено диспетчеру и мастеру аварийной службы

10 2142
#коммунальная авария
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Дело об обварившихся кипятком при прорыве теплотрассы: обвинение предъявлено диспетчеру и мастеру аварийной службы
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено следствие по факту причинения двум жителям Липецка тяжкого вреда здоровью в результате порыва теплотрассы. Действия диспетчера и мастера аварийно - диспетчерской службы подразделения филиала ПАО «Квадра» квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«По данным следствия, 14 января 2021 года при получении сообщения о порыве теплотрассы на улице Стаханова в Липецке и подмыве грунта горячей водой, в результате которого провалился асфальт, в нарушении инструкций обвиняемые не приняли оперативных мер по локализации и ликвидации аварии трубопровода, не обеспечили ограждение опасной зоны и наличие предупреждающей информации. В результате ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей в яму с кипятком провалились 20-летняя студентка и 32-летний водитель автомобиля, получив термические ожоги. Согласно заключениям судмедэкспертов, их здоровью причинен тяжкий вред», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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На время предварительного следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время расследования уголовного дела мастер отказался от дачи показаний, а диспетчер выдвинул версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

 
10 2142
#коммунальная авария
1

Комментарии (10)

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Опротистовайте приговор.

8 минут назад
А дворника что не привлекли? Во время прорыва могли дворника поставить чтоб он отгонял от этого порыва.ГДЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ТРУБЕ И СКОЛЬКО ОНА ТАМ ЛЕЖИТ?
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Влад

11 минут назад
жало что в этой структуре отсутствует должность стрелочника
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мажор

21 минуту назад
А чего удивляться,капитализм же.
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Алкаш

35 минут назад
Теперь я знаю кто виноват в том, что все трубы с советских времён. Все новые трубы и коммунальные платежи на новые трубы разворовали диспетчера и мастера, а не эффективные менеджеры и директора.
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Где заключение износа трубы?

39 минут назад
Обвинив какого-то мастера тем самым они скинули более тяшкие наказания с себя. Что мастер который получает гроши по сровнение начальства, должен сам трубы вовремя менять? Срок службы трубы сколько? Проведены испытания аж 2 раза и они прошли без порыва. И восколько этот мастер получил распоряжение приступить к огорождению участка порыва и работы там? Одинаковый случай в Питере но там отвечала организация а не стрелочник первый попавший.
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Как всегда

53 минуты назад
Как всегда нашли стрелочников. Зато хозяева Квадры как всегда не при чём. И Липецкая мэрка тоже оказалась не при чём. Для одних больничная койка и тюрьма. А для власть имущих прибыли.
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н-дя

сегодня, 17:59
Конечно мастер-люмпен ответит за содеянное.Буржуи как всегда,сторона.
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Ну

сегодня, 17:58
И кому нужен такой капитализм? Квадра людей живьём сварила, а стрелки перевели на рабочий персонал!
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ннн

сегодня, 17:55
ну нашли крайних. за такие аварии должны отвечать НАЧАЛЬНИКИ, на то они и начальники, а не рабочие.
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Теперь

сегодня, 17:44
Квадра будет платить пожизненно пенсию пострадавшим? Или всё спишут на мастера с диспетчером?
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