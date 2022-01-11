Происшествия
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Дело об обварившихся кипятком при прорыве теплотрассы: обвинение предъявлено диспетчеру и мастеру аварийной службы
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено следствие по факту причинения двум жителям Липецка тяжкого вреда здоровью в результате порыва теплотрассы. Действия диспетчера и мастера аварийно - диспетчерской службы подразделения филиала ПАО «Квадра» квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
«По данным следствия, 14 января 2021 года при получении сообщения о порыве теплотрассы на улице Стаханова в Липецке и подмыве грунта горячей водой, в результате которого провалился асфальт, в нарушении инструкций обвиняемые не приняли оперативных мер по локализации и ликвидации аварии трубопровода, не обеспечили ограждение опасной зоны и наличие предупреждающей информации. В результате ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей в яму с кипятком провалились 20-летняя студентка и 32-летний водитель автомобиля, получив термические ожоги. Согласно заключениям судмедэкспертов, их здоровью причинен тяжкий вред», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
На время предварительного следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время расследования уголовного дела мастер отказался от дачи показаний, а диспетчер выдвинул версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
«По данным следствия, 14 января 2021 года при получении сообщения о порыве теплотрассы на улице Стаханова в Липецке и подмыве грунта горячей водой, в результате которого провалился асфальт, в нарушении инструкций обвиняемые не приняли оперативных мер по локализации и ликвидации аварии трубопровода, не обеспечили ограждение опасной зоны и наличие предупреждающей информации. В результате ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей в яму с кипятком провалились 20-летняя студентка и 32-летний водитель автомобиля, получив термические ожоги. Согласно заключениям судмедэкспертов, их здоровью причинен тяжкий вред», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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На время предварительного следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время расследования уголовного дела мастер отказался от дачи показаний, а диспетчер выдвинул версию о непричастности. Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция вменяемой фигурантам статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
10 2142
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Влад
мажор
Алкаш
Где заключение износа трубы?
Как всегда
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