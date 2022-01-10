Происшествия
сегодня, 12:54
Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики
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Праздничный загул мужчины закончился 5 января падением из окна.
Днем 5 января под окнами общежития на улице Космонавтов, 88 в Липецке обнаружили тело мужчины. Его личность уже установлена. Им оказался 39-летний липчанин, живущий в этом доме.
- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Ее ведет Следственный отдел Советского района Липецка СУ СК РФ по Липецкой области. Установлено, что мужчина погиб от тупой сочетанной травмы тела. Он сам разбил окно комнаты на четвертом этаже общежития. В комнате в этот момент мужчина находился один, заперся от своего знакомого на ключ. Выяснилось, что погибший находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Спиртное и наркотики он употреблял в течение нескольких дней до происшествия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
По результатам доследственной проверки обстоятельств гибели липчанина будет принято процессуальное решение.
- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Ее ведет Следственный отдел Советского района Липецка СУ СК РФ по Липецкой области. Установлено, что мужчина погиб от тупой сочетанной травмы тела. Он сам разбил окно комнаты на четвертом этаже общежития. В комнате в этот момент мужчина находился один, заперся от своего знакомого на ключ. Выяснилось, что погибший находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Спиртное и наркотики он употреблял в течение нескольких дней до происшествия, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
По результатам доследственной проверки обстоятельств гибели липчанина будет принято процессуальное решение.
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