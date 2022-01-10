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27 минут назад

В ЕС могут открыть границы для российских туристов весной 2022 года

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#ЕС #Евросоюз #туризм

Однако во многом всё упирается в одобрение российской вакцины "Спутник V" ВОЗ.

В Европейской комиссии по туризму (ЕТС) надеются на полноценное открытие границ ЕС для жителей РФ весной 2022 года, - пишут "Известия".

В 2022 году Евросоюз надеется возобновить прием туристического потока в привычном объеме. В Европейской туристической комиссии (European Travel Commission, ETC) заявили, что отрасль готова к встрече с путешественниками отовсюду.

С учетом высоких показателей вакцинации в ЕС (по данным на конец декабря, 83,7% взрослого населения стран ЕС привиты), распространения европейских зеленых паспортов (аналог российских сертификатов о вакцинации) и строгих правил, введенных системой здравоохранения, безопасные путешествия стали возможными, — рассказал исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.

Отмечается, что еще 25 ноября 2021 года Еврокомиссия представила список новых рекомендаций по поездкам. В соответствии с ним с 10 января 2022 года государства — члены ЕС должны открыться для туристов из всех стран, если они прошли вакцинацию одобренными не только в ЕС, но и ВОЗ препаратами. Кроме того, въезд предлагается разрешить и тем, кто выздоровел от коронавируса в течение 180 дней до даты поездки. Этой группе туристов, как и привитым одобренным только ВОЗ препаратом при пересечении границы потребуется ПЦР-тест.

Данные правила могут распространиться и на россиян. Но пока страны ЕС согласовывают детали.

"Принимая во внимание рост масштабов вакцинации во всем мире, мы также предлагали отменить с 1 марта 2022 года систему списков стран по уровню эпидемиологической опасности", — сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В пресс-службе Евросовета рассказали, что еще на заседании 16 декабря прошлого года призвали принять обновленные правила поездок как можно скорее. Однако обсуждения всё еще продолжаются.

И все может поменяться из-за нового омикрон-штамма коронавируса.

"Несмотря на положительную динамику, риск ограничений на поездки сохраняется из-за «Омикрона». Хотя в настоящее время в ЕС наблюдается самый высокий уровень вакцинации в мире. В свое время решения правительств стран ЕС прошлым летом показали, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничения на поездки сразу же снимаются, так как туристы могут путешествовать безопасно, — заявил исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.
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#ЕС #Евросоюз #туризм

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