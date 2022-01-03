Происшествия
21 минуту назад
На трассе Хлевное-Липецк - жуткое ДТП
Пострадали три человека.
Сегодня вечером на дороге Хлевное-Липецк в районе поворота на Задонск произошло ДТП. По сообщению очевидцев, есть пострадавшие: их увезли с места происшествия на «Скорой помощи».
Фото - vk.com/zadonskmycity
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, около 16:00 на 39-м километре автодороги Липецк-Хлевное 24-летний водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Митцубиси» под управлением 54-летнего жителя Воронежа.Трое госпитализированы: водитель и пассажир «Киа» и пассажир «Митсубиси».
н-дя