Происшествия

21 минуту назад

На трассе Хлевное-Липецк - жуткое ДТП

1 641
#ДТП
На трассе Хлевное-Липецк - жуткое ДТП

Пострадали три человека.

Сегодня вечером на дороге Хлевное-Липецк в районе поворота на Задонск произошло ДТП. По сообщению очевидцев, есть пострадавшие: их увезли с места происшествия на «Скорой помощи». 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, около 16:00 на 39-м километре автодороги Липецк-Хлевное 24-летний водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Митцубиси» под управлением 54-летнего жителя Воронежа.

Трое госпитализированы: водитель и пассажир «Киа» и пассажир «Митсубиси».

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Фото - vk.com/zadonskmycity

1 641
#ДТП

Комментарии (1)

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н-дя

10 минут назад
Исчерпывающе......
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