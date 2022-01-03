На трассе Хлевное-Липецк - жуткое ДТП

Пострадали три человека.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, около 16:00 на 39-м километре автодороги Липецк-Хлевное 24-летний водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Митцубиси» под управлением 54-летнего жителя Воронежа.





















