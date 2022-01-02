Происшествия

сегодня, 19:06

Липецкая чиновница требовала от подчиненных часть их зарплат и премий

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#чиновник #уголовное дело
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Липецкая чиновница требовала от подчиненных часть их зарплат и премий

Она получила в общей сложности 95 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая потребовала от подчиненных, чтобы они перечисляли деньги, полученные ими в качестве заработной платы и премии, для различных служебных потребностей. В результате на банковский счет чиновницы были перечислены, а также переданы через коллег, неосведомлённых в противозаконности действий, 95 тысяч рублей.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела образования администрации Лев-Толстовского района, обвиняемой в пяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

— При допросе вину в совершении должностных преступлений обвиняемая признала и возместила причинённый материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
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#чиновник #уголовное дело
4

Комментарии (7)

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Липчанин

16 минут назад
Миллионами воруют и ничего. А тут 95 тыс.. Позор власти!
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То же мне

29 минут назад
открыли правду. Все бюджетные организации , которые на областном бюджете занимаются этим. Но не все побегут в ФСБ.
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Алекс

35 минут назад
19 в областной больнице тоже так делают а кто не готов выгонят
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Пенсионер

41 минуту назад
Ай-ай-ай, понять и простить.
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Итоги оптимизации!

55 минут назад
Для бюджетников это повседневная схема.
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Гость

57 минут назад
"Для различных служебных потребностей" это ещё нормально. Обычная история для государственных организаций это когда руководитель назначает премии сотрудникам по своему усмотрению, а сотрудники часть возвращают налом обратно, только уже руководству в карман.
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Подрядчик

сегодня, 19:13
По такой схеме работает Пожсервис
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