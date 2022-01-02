Липецкая чиновница требовала от подчиненных часть их зарплат и премий

Она получила в общей сложности 95 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая потребовала от подчиненных, чтобы они перечисляли деньги, полученные ими в качестве заработной платы и премии, для различных служебных потребностей. В результате на банковский счет чиновницы были перечислены, а также переданы через коллег, неосведомлённых в противозаконности действий, 95 тысяч рублей.



Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела образования администрации Лев-Толстовского района, обвиняемой в пяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



— При допросе вину в совершении должностных преступлений обвиняемая признала и возместила причинённый материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.