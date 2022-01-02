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50 минут назад

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до 22

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Число пострадавших в результате смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до 22 человек. В результате ДТП также погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По последним данным из 22 потерпевших 10 отпущены домой, 12 госпитализированы. Как ранее в этот день сообщил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, трое раненых находятся в реанимации, их вертолетом санавиации доставят в Рязань. В числе пострадавших — двое детей, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, пока они находятся под наблюдением медиков.

Министерство здравоохранения России контролирует оказание помощи пострадавшим при аварии в Скопинском районе Рязанской области. В случае необходимости специалисты готовы выехать на место.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием.

ДТП произошло на 277-м км автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе. Рейсовый автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, совершил наезд на опору железнодорожного моста. В салоне находилось 49 человек. Погибли пятеро, в том числе водитель автобуса.
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