сегодня, 17:54
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
44-летний мужчина осужден за попытку сбыта наркотиков.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый намеревался сбыть наркотик лицу, отбывающему наказание в ИК-4 Ельца, перебросив его через ограждение на территорию исправительного учреждения. Но при попытке переброса он был задержан сотрудником колонии.
При досмотре у задержанного нашли 12,1 грамма марихуаны. Вину в суде он признал, хотя во время следствия отрицал. Но дачи показаний мужчина отказался.
При вынесении приговора суд учёл рецидив преступлений.
