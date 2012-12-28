Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию

44-летний мужчина осужден за попытку сбыта наркотиков.

Елецкий городской суд приговорил к восьми годами и двум месяцам колонии строгого режима 44-летнего уроженца Сселок за попытку перебросить наркотики в исправительную колонию №4 в Ельце. Мужчину осудили за покушение на сбыт наркотиков (по части третьей статьи 30, пункту «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый намеревался сбыть наркотик лицу, отбывающему наказание в ИК-4 Ельца, перебросив его через ограждение на территорию исправительного учреждения. Но при попытке переброса он был задержан сотрудником колонии.При досмотре у задержанного нашли 12,1 грамма марихуаны. Вину в суде он признал, хотя во время следствия отрицал. Но дачи показаний мужчина отказался.При вынесении приговора суд учёл рецидив преступлений.