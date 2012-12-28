Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара

Липчанин купил 49 профлистов, а в срок ему передали только 25.

Ещё один покупатель выиграл иск о защите прав потребителей у продавца. Причём липчанин отсудил троекратную стоимость непоставленного в срок товара: вместо 30 660 рублей — 96 612 рублей!По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по условиям договора индивидуальный предприниматель должен был поставить покупателю в семидневный срок 49 профлистов на сумму 62 597 рублей. Но продавцом было передано только 25 профлистов. Покупатель предъявил претензию с требованием о поставке остального товара и выплате неустойки, но она осталась без ответа и товар поставлен так и не был.Роспотребнадзор обратился в суд с иском в интересах потребителя. В результате в пользу покупателя присуждены стоимость части непоставленного товара — 30 660 рублей, неустойка за нарушение сроков передачи товара — 30 660 рублей, компенсация морального вреда — 3 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — 32 160 рублей, а также 132 рубля почтовых расходов. Всего в пользу потребителя взыскано 96 612 рублей.Добавим, что в прошлом году результатам рассмотрения почти трёх тысяч обращений, а также судебной защиты потребителям возмещено более 19 миллионов рублей.