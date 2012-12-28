Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Происшествия
В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей
Его в этом убедил «сотрудник ФСБ».
В Грязях к полицейским в тот же день пришла 24-летняя девушка: она хотела купить газосиликатные блоки на сайте объявлений и отправила продавцу-мошеннику 8 000 рублей.
А 43-летняя липчанка 11 февраля откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила ему 50 000 рублей. Но как оказалось — писал не знакомый, а мошенники.
