Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
Очередной автомобиль у контейнерной площадки украсили мусором
Общество
В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей
Происшествия
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
У киоскёра нашли 2657 пачек немаркированных сигарет и 461 бутылку левого алкоголя
Происшествия
Жительница усманского села судилась с администрацией: она просила отдать под огород место, где планируют сделать пляж
Общество
Покупатель профлиста отсудил у продавца троекратную стоимость непоставленного товара
Общество
Восемь лет и два месяца строгого режима — за попытку перебросить марихуану в колонию
Происшествия
На НЛМК стартовала Спартакиада-2026
НЛМК Live
Происшествия
216
сегодня, 17:43
4

В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей

Его в этом убедил «сотрудник ФСБ».

12 февраля в Лебядяни в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 11 по 12 февраля он общался с мужчиной, который представился «сотрудником ФСБ» и убедил его под предлогом сохранения денег перевести на «безопасный счёт» 360 000 рублей.

В Грязях к полицейским в тот же день пришла 24-летняя девушка: она хотела купить газосиликатные блоки на сайте объявлений и отправила продавцу-мошеннику 8 000 рублей.

А 43-летняя липчанка 11 февраля откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила ему 50 000 рублей. Но как оказалось — писал не знакомый, а мошенники.
Комментарии (4)

Тётя Мотя
47 минут назад
Мой дед говорил, что если человек умный, то умный и в молодости, и в старости. А коль не сложилось, то и седина ума не прибавит. Будем думать, что этот случай исключение.
Молодуха
54 минуты назад
Вот и найди жениха достойного. Последние деньги потеряет.
дед
сегодня, 18:09
Оказывается, что молодых разводят чаще чем пожилых. Осложнение на голову, от соцсетей.
*
сегодня, 18:06
А перезвонить знакомому нельзя было, и почему он сам лично не звонил. А все через какой-то месенджесер и не выговариш . совсем законспирировались и зацифролизировались в доску.
