В Лебедяни 20-летний парень перевел на «безопасный счёт» 360 000 рублей

Его в этом убедил «сотрудник ФСБ».

12 февраля в Лебядяни в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний парень. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 11 по 12 февраля он общался с мужчиной, который представился «сотрудником ФСБ» и убедил его под предлогом сохранения денег перевести на «безопасный счёт» 360 000 рублей.В Грязях к полицейским в тот же день пришла 24-летняя девушка: она хотела купить газосиликатные блоки на сайте объявлений и отправила продавцу-мошеннику 8 000 рублей.А 43-летняя липчанка 11 февраля откликнулась на просьбу знакомого в мессенджере и одолжила ему 50 000 рублей. Но как оказалось — писал не знакомый, а мошенники.