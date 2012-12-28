Все новости
Общество
865
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа

В последний рабочий день недели липчанам предложат даже пострелять из лука.

Февраль ушёл в плюс

Вот мы и дожили до плюсовой погоды в самом холодном месяце года. Сегодня в Липецке от +1 до +3 градусов, а ещё – небольшой дождь.

_IMG97551112.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 108, 110, 145.

В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.

скважина 2.JPG

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Ковалева д. 117б;
- село Ссёлки.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

Заторы по пятницам – давно притча во языцех. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.


Мистика

Благодаря американским фильмам ужасов, 13-е число в пятницу обросло легендами. Например, в этот день не стоит начинать новые дела, они могут закончится неудачей. А ещё нельзя стричь волосы и ногти. И не стоит смотреть в зеркало после полуночи.

AQAC-2kP8OTRul8MwgpE58DM96jKBWePIA3u-dZrBP3Mk46dR_UVc7MODc9Hpbs2K4KKDSDgOnE2ned3fRV6H85Q-9U.jpg

Если в пятницу 13-е много и усердно работать, то труд может оказаться напрасным.

Вселенная Шевченко

В 17:00 в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9( состоится лекция известнейшего липецкого искусствоведа Андрея Ломоносова «Вселенная Василия Шевченко» (12+).

yblstde0wy5grvu9wdot7lgbg5jz242j.jpg

Картина художника

В честь 100-летия известного художника, отлично сочетается с выставкой «Шевченко. 100 лет»,

Конкурс дирижеров

В 18:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится гала-концерт областного конкурса дирижёров (12+).

DSC_4258.JPG

Сами прослеживания начнутся в 11:00, до вечернего концерта доберутся только самые лучшие.В жюри — пять дирижёров: Василий Моисеенко, Михаил Мясников, Алексей Артемьев, Антон Коротун и Александр Свиридов. Демонстрировать своё мастерство конкурсанты будут в управлении Липецким государственным оркестром народных инструментов.

Стреляй из лука

В 16:00 в липецком областном краеведческом музее 9ул. Ленина, 25) откроется выставка Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).

4bbmbovdr3uwta5u0wna19sn41js4obb.jpg

Вы увидите уникальные находки из раскопок и музейных фондов. И даже сможете пострелять из VR-лука – музеи XXI века имеют свою специфику.

Разговоры о любви

В 19:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонатов, 2) состоится представление плейбек театра «Секрет» под названием «Есть ли жизнь после ЗАГСа» (18+).

78d1pjpdctaixg4icej1sbd95p07whky.jpg

Знали ли вы, что Историко-культурный музей находится в помещении бывшего ЗАГСа? Стены этого здания насквозь пропитаны звуками свадебного марша, хранящими тайны любви, разбитых сердец и ярких воспоминаний. Тысячи пар давали друг другу обещания вечной любви, тысячи подписывали бумаги о расставании. Быть может, вы были одним из них?

Дорогие липчане! Очередная рабочая неделя на исходе, впереди выходные. Но и оставшаяся часть недели подарит нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Комментарии (2)

Тетка
сегодня, 08:52
Никакой жизни после ЗАГСа нет. Процентов 5 живут счастливо. А остальные терпят. При этом с двух сторон. А изменников скока, пруд пруди. Жены знают и живут. Вот где беда и унижение. А есть наоборот. Мужик живет и не знает, сто благо верная ходок еще тот. Вот и правда.
Ответить
Андрею
сегодня, 08:50
Ломоносову пожелания доброго здоровья и творческих успехов.
Ответить
