Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа

В последний рабочий день недели липчанам предложат даже пострелять из лука.

Вот мы и дожили до плюсовой погоды в самом холодном месяце года. Сегодня в Липецке от +1 до +3 градусов, а ещё – небольшой дождь.









В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.









- село Ссёлки.









Благодаря американским фильмам ужасов, 13-е число в пятницу обросло легендами. Например, в этот день не стоит начинать новые дела, они могут закончится неудачей. А ещё нельзя стричь волосы и ногти. И не стоит смотреть в зеркало после полуночи.













В 17:00 в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9( состоится лекция известнейшего липецкого искусствоведа Андрея Ломоносова «Вселенная Василия Шевченко» (12+).









Картина художника

В 18:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится гала-концерт областного конкурса дирижёров (12+).









В 16:00 в липецком областном краеведческом музее 9ул. Ленина, 25) откроется выставка Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).









В 19:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонатов, 2) состоится представление плейбек театра «Секрет» под названием «Есть ли жизнь после ЗАГСа» (18+).









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 108, 110, 145.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Ковалева д. 117б;Заторы по пятницам – давно притча во языцех. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.Если в пятницу 13-е много и усердно работать, то труд может оказаться напрасным.В честь 100-летия известного художника, отлично сочетается с выставкой «Шевченко. 100 лет»,Сами прослеживания начнутся в 11:00, до вечернего концерта доберутся только самые лучшие.В жюри — пять дирижёров: Василий Моисеенко, Михаил Мясников, Алексей Артемьев, Антон Коротун и Александр Свиридов. Демонстрировать своё мастерство конкурсанты будут в управлении Липецким государственным оркестром народных инструментов.Вы увидите уникальные находки из раскопок и музейных фондов. И даже сможете пострелять из VR-лука – музеи XXI века имеют свою специфику.Знали ли вы, что Историко-культурный музей находится в помещении бывшего ЗАГСа? Стены этого здания насквозь пропитаны звуками свадебного марша, хранящими тайны любви, разбитых сердец и ярких воспоминаний. Тысячи пар давали друг другу обещания вечной любви, тысячи подписывали бумаги о расставании. Быть может, вы были одним из них?