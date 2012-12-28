Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
865
сегодня, 07:00
2
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
В последний рабочий день недели липчанам предложат даже пострелять из лука.
Вот мы и дожили до плюсовой погоды в самом холодном месяце года. Сегодня в Липецке от +1 до +3 градусов, а ещё – небольшой дождь.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 108, 110, 145.
В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Ковалева д. 117б;
- село Ссёлки.
Пробки
Заторы по пятницам – давно притча во языцех. Поэтому сегодня, как никогда, пригодится приложения.
Мистика
Благодаря американским фильмам ужасов, 13-е число в пятницу обросло легендами. Например, в этот день не стоит начинать новые дела, они могут закончится неудачей. А ещё нельзя стричь волосы и ногти. И не стоит смотреть в зеркало после полуночи.
Вселенная Шевченко
В 17:00 в областном выставочном зале (ул. Ленина, 9( состоится лекция известнейшего липецкого искусствоведа Андрея Ломоносова «Вселенная Василия Шевченко» (12+).
Картина художника
В честь 100-летия известного художника, отлично сочетается с выставкой «Шевченко. 100 лет»,
Конкурс дирижеров
В 18:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится гала-концерт областного конкурса дирижёров (12+).
Сами прослеживания начнутся в 11:00, до вечернего концерта доберутся только самые лучшие.В жюри — пять дирижёров: Василий Моисеенко, Михаил Мясников, Алексей Артемьев, Антон Коротун и Александр Свиридов. Демонстрировать своё мастерство конкурсанты будут в управлении Липецким государственным оркестром народных инструментов.
Стреляй из лука
В 16:00 в липецком областном краеведческом музее 9ул. Ленина, 25) откроется выставка Между лесом и степью. От скифов до славян» (6+).
Вы увидите уникальные находки из раскопок и музейных фондов. И даже сможете пострелять из VR-лука – музеи XXI века имеют свою специфику.
Разговоры о любви
В 19:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонатов, 2) состоится представление плейбек театра «Секрет» под названием «Есть ли жизнь после ЗАГСа» (18+).
Знали ли вы, что Историко-культурный музей находится в помещении бывшего ЗАГСа? Стены этого здания насквозь пропитаны звуками свадебного марша, хранящими тайны любви, разбитых сердец и ярких воспоминаний. Тысячи пар давали друг другу обещания вечной любви, тысячи подписывали бумаги о расставании. Быть может, вы были одним из них?
Дорогие липчане! Очередная рабочая неделя на исходе, впереди выходные. Но и оставшаяся часть недели подарит нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
