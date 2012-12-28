На НЛМК стартовала Спартакиада-2026

На Новолипецком металлургическом комбинате началось крупнейшее круглогодичное соревнование Липецкой области — Спартакиада НЛМК. Она ежегодно объединяет около четырех тысяч сотрудников и включает в себя 17 видов спорта. Традиционно самые популярные у металлургов – баскетбол, волейбол, миди-футбол и бадминтон.

В этом году спартакиада стартует в феврале с лыжной эстафеты и соревнований по полиатлону. В марте металлургов ждут еще три турнира – по бадминтону, эстафетному плаванию и настольному теннису. До конца года пройдут состязания в легкоатлетической эстафете, северной ходьбе, дартсу, баскетболу и другим видам спорта. Итоги Спартакиады-2026 подведут в декабре.Сотрудники показывают высокий результат не только в корпоративных соревнованиях, но и в турнирах регионального, всероссийского и международного уровней. В 2025 году победителями и призерами таких состязаний были девять спортсменов НЛМК. Например, машинист крана цеха горячего проката Олеся Морозова стала двукратной чемпионкой мира по северной ходьбе.— Спартакиада НЛМК помогает поддерживать спортивную форму и соревновательный дух. Я уже третий год подряд испытываю себя в разных видах спорта, и, конечно же, в любимой северной ходьбе. На комбинате есть клуб североходцев, где я регулярно тренируюсь. Сейчас активно готовлюсь к корпоративным соревнованиям и к чемпионатам Липецкой области и России, — поделилась Олеся Морозова.НЛМК активно поддерживает спортивные увлечения сотрудников. Им доступны скидки в фитнес-центрах и бассейнах, бесплатные тренировки в спортивных залах на территории комбината. Появилось и мобильное приложение «НЛМК Спорт». Оно позволяет быстро и удобно записаться на тренировки, выбрать тренера и проконсультироваться с ним. На комбинате работают четыре спортивных клуба – шахматный, северной ходьбы, беговой и бадминтона.В 2025 году в Спартакиаде НЛМК приняли участие более 4000 спортсменов из 66 подразделений комбината. Число металлургов, вовлеченных в спортивную жизнь компании, ежегодно растет и сегодня составляет около 8 000 человек.