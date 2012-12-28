Двухлетний ребёнок вдохнул кусочки ореха: левое лёгкое было полностью выключено

А бронхи были заполнены гноем.

В областную детскую больницу поступил двухлетний малыш с хрипами в легких: за неделю до этого ребенок ел очищенные грецкие орехи, случайно вдохнул кусочки и вроде бы откашлялся. Но спустя несколько дней появились хрипы и поднялась температура. Компьютерная томография показала, что левое лёгкое выключено полностью и в дыхании не участвует.«На бронхоскопии были выявлены множественные инородные тела — фрагменты ореха в главном левом бронхе. Куски ореха врачи извлекли, но все бронхи, расположенные дальше инородного тела, были заполнены сливкообразным гноем. Помимо этого, в месте стояния инородного тела выявлено сужение бронха и полиповидные разрастания грануляционной ткани. Больше часа потребовалось опытной бригаде эндоскопистов и анестезиологов, чтобы восстановить проходимость бронхов и вернуть дыхание в лёгкое», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.Сейчас жизни ребёнка уже ничего не угрожает. Но потребуется дальнейшее лечение и реабилитация: чтобы полностью восстановить проходимость бронха, скорее всего, предстоит дополнительная эндоскопическая операция.