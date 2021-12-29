Великолепная восьмерка: липецкие спортсмены желают себе побед, а болельщикам — терпения и здоровья

Мы провели новогодний опрос наших чемпионов.

Спортивный 2021 год принял на себя и Олимпийские Игры, и футбольный Евро, перенесенные из-за пандемии с прошлого года. Правда, на Олимпиаде представляли Липецкую область «полтора человека» - Дарья Семьянова (стрелковый спорт), да Екатерина Зюзина (парусный спорт), которая все-таки больше питерская яхтсменка, чем наша.

Но и у липецких болельщиков были поводы для радости — выход «Металлурга» в ФНЛ после 12-летнего перерыва, сравнительно удачная игра волейбольного клуба в Суперлиге, успехи наших заслуженных ветеранов и молодежи.

С героями спортивного года пообщался GOROD48. Всем мы задали 4 вопроса.

1. Чем запомнился вам уходящий год?

2. Что ждёте от нового 2022 года?

3. Как будете встречать новогодние праздники?

4. Что пожелаете болельщикам?

Дарья Семьянова: «Новый Год — лучший повод встретиться с семьёй»







19-летняя Дарья Семьянова в этом году дебютировала на Олимпийских Играх. Лицензию на участие в соревнованиях она завоевала сама (в стрелковом спорте лицензии не именные), затем доказала, что именно она достойна представлять нашу страну на главных соревнованиях планеты. Правда, с первого раза завоевать олимпийскую медаль не удалось — в личном зачёте в упражнении «трап» наша спортсменка заняла 15-е место, а в состязаниях смешанных пар вместе с москвичом Алексеем Алиповым стала 11-й. Правда, это как раз тот случай, когда говорят «какие её годы». А чемпионат Европы-2021 Дарья уже выиграла.

1. Главное воспоминание, конечно, Олимпиада. Увы, выступила совсем не так, как хотела, но получила важный опыт. Приятнее вспоминать Евро — там выиграла, что называется, без вопросов.

2. Хочется, чтобы ситуация с пандемией исчезла, жизнь нормализовалась, старты больше не отменялись бы и нам, спортсменам, было где выступать и радовать своих поклонников.

3. Дома в кругу семьи. Увы, в последнее время из-за большого количества стартов удаётся всё реже видеть близких. Так что новогодней ситуацией грех не воспользоваться (улыбается).

4. Нашим болельщикам желаю терпения. А мы уж постараемся их радовать, но в спорте иногда не всё складывается, как задумываешь. Поэтому терпение — это главное.

Юлия Савельева: «Жду чемпионата Европы, который наконец-то пройдёт в России»







24-летняя Юлия Савельева в этом году получила высшее спортивное звание — Заслуженного мастера спорта. Приказ об этом подписал министр спорта РФ в связи с победой липчанки в командных соревнованиях на чемпионате мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато.

1. Год закончился просто шикарно — мне присвоили звание ЗМС. Да и вообще 2021-й получился удачным: в финале чемпионата мира мы красиво обстреляли итальянок «всухую».

2. 2022-й будет богатым на различные соревнования. Уже в феврале состоится Кубок мира в Марокко. Чемпионат Европы в новом году пройдёт в России — в стрелково-стендовом комплексе «Лисья нора» в Подмосковье. Надеюсь, что дома родные стены нам помогут и сборная России победит.

3. Новый Год принципиально встречаю дома в кругу семьи. В связи с частыми поездками на сборы и соревнованиях видеть близких удаётся всё реже, поэтому стараюсь пользоваться каждой минутой.

4. Главное пожелание — крепкого здоровья. И чтобы пандемия наконец-то ушла. Всем — новогоднего настроения, радости и улыбок.

Артур Арустамян: «Главное событие года — выход «»Металлурга» в ФНЛ»





Артур Арустамян был одним из главных творцов успеха липецкой футбольной команды, которая впервые за дюжину лет вышла в Футбольную Национальную Лигу, вторую по силе в стране. И в ФНЛ полузащитник к армянскими корнями не затерялся, а с 7-ю голами является лучшим бомбардиром команды.

1. Конечно, главное событие — выход с «Металлургом» в ФНЛ. Ведь этого так долго ждали и мы, футболисты, и наши болельщики.

2. Жду дальнейшего развития своей карьеры, прогресса.

3. Праздновать буду со своей девушкой, с семьёй. Новый Год — семейный праздник.

4. В первую очередь желаю всем здоровья. Это особенно важно в пандемию. Главное, чтобы люди не болели. И ещё, конечно, призываю продолжать поддерживать «Металлург». Да, команда сейчас идёт на предпоследнем месте, но я уверен, что наши трудности временные.

Ирина Капустина: «Не хватает ярких игр в новом сезоне.Нужно исправляться»







Волейбольный «Липецк» в сезоне 2020/21 неплохо выступил в Суперлиге, а лучшим бомбардиром стала 23-летняя Ирина Капустина (Сазонова), которую даже включили в сборную России и доверили выступить в чемпионате Европы.

1. Самое яркое впечатление — вызов в сборную страны. Это непередаваемые эмоции! В клубе пока дела идут не очень… Хотя некоторые игры мы можем занести себе в актив, например, победный матч с «Ленинградкой» - 3:2. Но пока такие матчи мы выдаём редко, победили в сезоне всего два раза. Нужно исправляться.

2. В начале января мы играем с «Минчанкой» - это заключительный матч 1-го круга. Дальше опять будет встречаться с теми командами, с которыми уже играли. Очень надеюсь, что получится лучше.

3. Я и мой муж Вадим ждём своих лучших друзей — ещё одну семейную пару. Вчетвером встретим Новый Год.

4. Желаю, чтобы исполнялись желания всех наших болельщиков: и их личные чаяния, и всё, что связано с поддержкой любимой команды.

Ильяс Тешаев: «Первая тренировка в 2022 году уже 1 января»







Воспитанник Школы единоборств Игоря Воротынцева в этом году в украинском Харькове выиграл чемпионат мира по панкратиону.

1. Впервые выиграл чемпионат мира по панкратиону среди взрослых (Ильяс — первый липчанин в истории, которому покорился этот рубеж, прим.). Раньше тоже становился сильнейшим в мире, но это было по кадетам. Соревнования среди взрослых намного тяжелее. Мне за три часа пришлось провести 5 боёв, причём каждый соперник был очень серьёзным, а как ещё в чемпионате мира? Выигрывал с небольшим преимуществом — в два-три балла. Но в конце-конце концов забрал и «золотую» медаль, и выполнил норматив мастера спорта.

2. Стать мастером спорта международного класса. И, наконец, начать выступать по профессионалам, ведь свое будущее я связываю с ММА.

3. Праздновать буду в кругу семьи. А первая тренировка в году у меня уже 1 января.

4. Желаю всем удачи и чтобы поддерживали меня. Обещаю, что следующий 2022 году будет еще более продуктивным.

Михаил Шкарин: «Этот год пока самый удачный в моей карьере»







14-летний представитель славной спортивной династии Михаил Шкарин, отец которого руководит липецкой спортивной школой №9, а старший брат выигрывал первенства России среди молодёжи, поддерживает семейную традицию. В этом году он взял «бронзу» первенства России, при этом являясь на год-два младше большинства своих соперников.

1. Это пока самый удачный год в моей карьере. Выиграл первенство ЦФО, а в чемпионате России стал 3-м. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

2. Новый год — это новые вызовы. Загадывать не люблю, но хотелось бы в 2022 году выиграть первенство России.

3. Праздновать буду с семьёй.

4. Желаю всем самого наилучшего. Призываю всех заниматься спортом, а также проводить больше времени со своими семьями.

Юрий Старых: «В 64 года вернулся в сборную России — много вы знаете похожих примеров?»

Известный липецкий паралимпиец Юрий Старых в уходящем году стал «бронзовым» призером первенства России среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

1. Спустя 5 лет я вернулся в состав сборной России, взяв «бронзу» в первенстве страны. При этом мне уже 64 года — много вы знаете «сборников» в таком возрасте? (Улыбается). За 3-е место в первенстве страны я играл с 20-летним парнем, который до этого стал призёром первенства Европы среди молодежи.

2. Новый чемпионат России ждёт меня уже в марте. Нужно хорошо подготовиться и выступить не хуже, чем в уходящем году.

3. Встречать праздник буду, как все нормальные люди — с семьёй в лесу. Мы живём возле санатория «Мечта» - природа у нас великолепная, елки прямо возле дома растут.

4. Пожелать хочу всем Божьей Благодати (Юрий Анатольевич специально уточнил, чтобы оба слова были написаны в большой буквы, прим.). Бывает ведь так, что у человека и здоровье есть, и деньгами не обижен, но нет в душе комфорта, который как раз зависит от Благодати. Вот её и желаю каждому.

Николай Грачёв: «Лучший подарок на Новый год — это вся семья в сборе за праздничным столом»



65-летний ветеран в этом году установил несколько рекордов мира в силовом троеборье, а вообще на его счёту высших достижений Европы и мира уже около 400! Кроме того, Грачёв — единственный липчанин, которых трижды (!) занесён в «Книгу рекордов Гиннесса».

1. Очень много было соревнований, есть что вспомнить. Особняком, конечно, стоит победа в Кубке мира в Белгороде, где мне удалось побить мировые рекорды во всех дисциплинах — приседании со штангой, жиме лёжа, становой тяге и, соответственно, в сумме трёх видов.

2. Главное — это здоровье. Мне уже 65 лет, ставить рекорды мира я ещё не устал (улыбается). Главное, чтобы организм позволял выходить на помост, а за новыми достижениями дело не станет.

3. Новый Год — семейный праздник. Мои сын и дочь уже взрослые, у них своя жизнь. Но мне очень хочется, чтобы в один из новогодних дней вся семья собралась бы за общим столом.

4. Всем желаю здоровья. Это главное, а остальное приложится.



