Спорт

сегодня, 17:33

Снайпер из Липецка получила высшее звание — Заслуженного мастера спорта России

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#Заслуженный матсер спорта #Юлия Савельева #стендовая стрельба
Снайпер из Липецка получила высшее звание — Заслуженного мастера спорта России

В этом году Юлия Савельева стала чемпионкой мира, но не ездила на Олимпиаду.

Воспитанница Липецкой областной спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Юлия Савельева получила звание Заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

ЗМС — высшее звание в спорте, до него добираются единицы только за особые заслуги. Например, в футболе, чтобы стать Заслуженным, нужно выйти, минимум, в четвертьфинал чемпионата мира (российская сборная-2018 получила звания).

24-летняя Юлия Савельева в этом году выиграла чемпионат мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато. Тем самым она улучшила собственное достижение на ЧМ-2019, когда стала «серебряным» призёром в команде и в соревнованиях смешанных пар.

Минусом нынешнего спортивного сезона стало, пожалуй, только отсутствие Юлии на Олимпиаде-2021 в Токио.

В октябре Савельева заняла первое место в финале Кубка России.

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#Заслуженный матсер спорта #Юлия Савельева #стендовая стрельба

Комментарии (1)

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Неавтофанат

20 минут назад
А заслуженный мастер спорта международного класса есть?
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