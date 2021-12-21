Снайпер из Липецка получила высшее звание — Заслуженного мастера спорта России

В этом году Юлия Савельева стала чемпионкой мира, но не ездила на Олимпиаду.

Воспитанница Липецкой областной спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Юлия Савельева получила звание Заслуженного мастера спорта. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

ЗМС — высшее звание в спорте, до него добираются единицы только за особые заслуги. Например, в футболе, чтобы стать Заслуженным, нужно выйти, минимум, в четвертьфинал чемпионата мира (российская сборная-2018 получила звания).

24-летняя Юлия Савельева в этом году выиграла чемпионат мира по стендовой стрельбе в итальянском Лонато. Тем самым она улучшила собственное достижение на ЧМ-2019, когда стала «серебряным» призёром в команде и в соревнованиях смешанных пар.

Минусом нынешнего спортивного сезона стало, пожалуй, только отсутствие Юлии на Олимпиаде-2021 в Токио.

В октябре Савельева заняла первое место в финале Кубка России.