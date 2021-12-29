Липчанин получил ожоги в бане

Перед Новым годом у многих есть традиция ходить в баню. Но делать это нужно осторожнее.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне с серьёзными травмами к ним поступил 52-летний мужчина, который перед Новым годом решил сходить с баню.



Пытаясь поддать жару, мужчина упал, сломал руку и облился кипятком. В больницу он обратился не сразу: травмы были получены ещё в воскресенье, а госпитализировали липчанина только во вторник.



В ожоговое отделение поступила и ещё одна жертва морозов. 56-летний мужчина получил обморожения ушей, рук и ног второй-третьей степени. Липчанин с похмелья сначала гулял, а потом катался на автобусе в летних кроссовках.



