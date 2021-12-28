Общество

30 минут назад

Суд оправдал последнего задержанного на Соборной площади противника QR-кодов

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#QR-код #коронавирус
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Суд оправдал последнего задержанного на Соборной площади противника QR-кодов

Липчане собирались вручить депутатам листовки против введения QR-кодов.

Напомним, 9 декабря у Липецкого областного Совета депутатов задержали противников введения QR-кодов: в полиции на четверых липчан, которые собирались вручить депутатам листовки против введения QR-кодов, были составлены протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Сегодня Советским судом Липецка был оправдан последний задержанный 9 декабря на Соборной площади Андрей Новиков.

Таким образом, все четверо задержанных за отсутствием состава административного правонарушения были оправданы.
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#QR-код #коронавирус
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