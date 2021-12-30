Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

На календаре последний рабочий день года, 30 декабря. Готовимся к празднику и не забываем узнавать городские новости. Мы выяснили, какие подарки хотят получить липчане: для кого-то это может стать ценной информацией.

Погода
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Транспорт

Если в ближайшие дни вы планируете поездки по региону, обратите внимание на изменение расписания движения электричек. Электропоезд №6480 «Елец – Грязи Воронежские» дополнительно пустят 30,31 декабря 2021 года и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, но отменят рейсы на 9 января. По обратному графику будет ходить электричка №6680 «Елец – Грязи Воронежские»: 9 января — дополнительный рейс, отмена курсирования 30,31 декабря 2021 и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022.

Электричка № 6002/6004 «Елец – Липецк – Грязи Воронежские» будет ходить 30,31 декабря 2021 года и 1,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, 2 и 9 декабря рейсы отменены. Электропоезд №6001/6003 «Грязи Воронежские – Липецк — Елец» выйдет на маршрут 30,31 декабря 2021 года и 2,3,4,5,6,7,9,10 января 2022, но 1 и 8 января рейсы отменены.

 
Гулять так гулять!

 Блогер предлагает подать салат в форме эффектного рулета.



День в нашей истории

30 декабря 1909 года в селе Боровое Усманского уезда в семье крестьянина родился Петр Труфанов, проявивший героизм с годы Великой Отечественной войны. Окончив начальную школу, работал в Куликовском лесхозе. В июле 1941 года был призван в Красную Армию. Боевое крещение пулеметчик Петр Труфанов принял под Ельней. Здесь был тяжело ранен. Он участвовал в боях под Сталинградом, в боях на Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Прибалтики. За мужество и отвагу, проявленные в боях при форсировании Западной Двины, 22 июля 1944 года гвардии красноармейцу Петру Труфанову было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу встретил на побережье Балтийского моря. По окончании войны Петр Терентьевич вернулся на родину. В 1945–1947 годах он работал председателем колхоза. Жил в Боровом. Умер 21 июля 1980 года. В Усмани на Аллее Героев земляков-усманцев в его честь установлен бронзовый бюст.


Будь здоров

Сегодня в Липецке будут работать восемь мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.





Какой подарок вы ждете от Деда Мороза?


 Люди на улицах ответили на самый актуальный вопрос.



Ваше мнение


Липчан просят пройти опрос «Музыкальное и художественное образование детей в Липецкой области». Его результаты авторы сбора мнений получат в обезличенном виде.  

Детские пособия

 Выплаты — дело нехитрое, но иногда разобраться в них сложно. На вопрос мамочки ответили в ЦУРе.



 
Праздничные фотозоны

 Сделать отличные тематические снимки можно не только в студии и за деньги, а в библиотеке и бесплатно.



Новогоднее настроение

Киноальманах «Елки» стартовал в 2010 году, серия фильмов является одной из самых коммерчески успешных в истории российского кино. Всем уже знакомы семь частей, снятых Тимуром Бекмамбетовым, сейчас в прокате новая лента другого автора. Как считают зрители, «Елки 1-7» - достойная альтернатива "Иронии судьбы". Доброе кино, хороший сценарий, в котором интрига сохраняется до самого конца. Очень добрый юмор и сказка, которая так нужна под Новый год. Вспомним любимые фрагменты альманаха?

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#доброе утро

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