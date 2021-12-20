Два ребенка пострадали в аварии на проспекте Победы

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали пятнадцать человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 36-летнего мужчины и «Киа» с 33-летним водителем. В аварии пострадали водитель и два пассажира «Киа», мальчики семи и двух лет, а также 34-летняя пассажирка «Тойоты». Всех доставили в больницу. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.



В тот же день в Липецком районе на трассе Боринское – Хлевное столкнулись автомобили «ИЖ« с 31-летней женщиной за рулем, «Мерседес» под управлением 28-летнего водителя и «Ниссан» с 41-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлена в больницу 31-летняя женщина-водитель. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.



18 декабря в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулиь легковой автомобиль «Рено» под управлением 34-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 26-летним водителем. Госпитализированы водитель и 34-летняя пассажирка «Рено».



19 декабря в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «Ниссан» с 20-летней женщиной за рулем и «КамАЗ» с 35-летним водителем. С места аварии госпитализирована женщина-водитель.



За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4496 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 47 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 117.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3600 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксировано 86 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

