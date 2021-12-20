Происшествия

сегодня, 12:24

Два ребенка пострадали в аварии на проспекте Победы

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#авария #ДТП
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Два ребенка пострадали в аварии на проспекте Победы

За трое суток на дорогах Липецкой области пострадали пятнадцать человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 декабря в Липецке на проспекте Победы столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 36-летнего мужчины и «Киа» с 33-летним водителем. В аварии пострадали водитель и два пассажира «Киа», мальчики семи и двух лет, а также 34-летняя пассажирка «Тойоты». Всех доставили в больницу. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В тот же день в Липецком районе на трассе Боринское – Хлевное столкнулись автомобили «ИЖ« с 31-летней женщиной за рулем, «Мерседес» под управлением 28-летнего водителя и «Ниссан» с 41-летней женщиной за рулем. С места аварии доставлена в больницу 31-летняя женщина-водитель. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

18 декабря в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулиь легковой автомобиль «Рено» под управлением 34-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 26-летним водителем. Госпитализированы водитель и 34-летняя пассажирка «Рено».

19 декабря в Елецком районе на трассе «Дон» столкнулись «Ниссан» с 20-летней женщиной за рулем и «КамАЗ» с 35-летним водителем. С места аварии госпитализирована женщина-водитель. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4496 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 47 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 117.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3600 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 86 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
6 2478
#авария #ДТП
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Комментарии (6)

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Гость

24 минуты назад
"с 20-летней женщиной за рулем и «КамАЗ» с 35-летним водителем"
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Гость

25 минут назад
" столкнулись автомобили «ИЖ« с 31-летней женщиной за рулем, «Мерседес» под управлением 28-летнего водителя и «Ниссан» с 41-летней женщиной за рулем." В общем, у нас 2 категории водителей - 1. Водитель 2. Женщина за рулем...
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Гость

27 минут назад
47 человек в состоянии опьянения! Не пора ли принимать более жесткие меры?
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Тринадцатый сектор

35 минут назад
Камаз востановлению не плдлежит
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Будущий шоколатье

сегодня, 12:59
Перемещается тут одна на японской праворульной квадратной коробке. Подрезает всех почём зря с телефоном возле уха... Может она?
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Опять 25

сегодня, 12:59
Дураки на дорогах.
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