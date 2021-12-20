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В Роспотребнадзоре заявили о вероятности введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса

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#штраф #вакцинация

В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.

Российские власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, - сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме "Опасный вирус. Второй год" Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах РФ с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

По данным властей, число заболевших среди привитых не превышает 4%. Сейчас одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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#штраф #вакцинация

Комментарии (2)

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зачистка популяции...

8 минут назад
А кто-бы сомневался? Пенсионная реформа продолжается!!!!
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апач

15 минут назад
Вот это молодцы! Как же сразу не ввели? Следующий этап - с приставами и принудительной вакцинацией???
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