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сегодня, 11:23
В Роспотребнадзоре заявили о вероятности введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса
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В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.
Российские власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, - сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме "Опасный вирус. Второй год" Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах РФ с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".
По данным властей, число заболевших среди привитых не превышает 4%. Сейчас одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
"Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме "Опасный вирус. Второй год" Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах РФ с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".
По данным властей, число заболевших среди привитых не превышает 4%. Сейчас одну дозу препарата получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
2 285
зачистка популяции...
апач