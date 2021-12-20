Общество
сегодня, 10:36
В Липецке создают гид по граффити
Все желающие могут пополнить список локаций.
Участники молодежной творческой программы по креативному благоустройству городской среды «Дуга» (Дизайн – Урбанистика – Градостроительство – Архитектура) просят поделиться с проектом локациями липецких граффити.
- Мы наполняем нашу карту метками с существующими граффити и нам нужна ваша помощь! Информацию о граффити: локация, авторы и спонсоры работы, краткое описание и фото – можно присылать на почту duga@48green.ru, - призывают липчан в «Дуге».
О том, что граффити может привлечь туристов в Липецк и украсить город, говорят не впервые. О проведении в Липецке фестиваля граффити в 2021 году городские власти сообщили в конце апреля. Тогда было заявлен о формировании рабочих групп. Для фестиваля успели составить дорожную карту, найти объекты под рисунки. Мероприятие должно было объединить уличных художников из разных городов страны, которые подарили бы Липецку свое творчество. Но официального сбора предложений от уличных художников так и не объявили. За неделю до празднования Дн города было объявлено о том, что фестиваль граффити в 2021 году не состоится. Причины - сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 и необходимость более глубокой и тщательной проработки фестиваля для проведения его на достойном уровне.
- Мы наполняем нашу карту метками с существующими граффити и нам нужна ваша помощь! Информацию о граффити: локация, авторы и спонсоры работы, краткое описание и фото – можно присылать на почту duga@48green.ru, - призывают липчан в «Дуге».
О том, что граффити может привлечь туристов в Липецк и украсить город, говорят не впервые. О проведении в Липецке фестиваля граффити в 2021 году городские власти сообщили в конце апреля. Тогда было заявлен о формировании рабочих групп. Для фестиваля успели составить дорожную карту, найти объекты под рисунки. Мероприятие должно было объединить уличных художников из разных городов страны, которые подарили бы Липецку свое творчество. Но официального сбора предложений от уличных художников так и не объявили. За неделю до празднования Дн города было объявлено о том, что фестиваль граффити в 2021 году не состоится. Причины - сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 и необходимость более глубокой и тщательной проработки фестиваля для проведения его на достойном уровне.
Комментарии (20)
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Гость
Skrip
Дворник
Кто знает
А кстати
Ой, мамочки!
Гостья
Оля
***
Это не граффити