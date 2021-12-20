Общество

сегодня, 10:36

В Липецке создают гид по граффити

20 712
#граффити
2
В Липецке создают гид по граффити

Все желающие могут пополнить список локаций.

Участники молодежной творческой программы по креативному благоустройству городской среды «Дуга» (Дизайн – Урбанистика – Градостроительство – Архитектура) просят поделиться с проектом локациями липецких граффити.

- Мы наполняем нашу карту метками с существующими граффити и нам нужна ваша помощь! Информацию о граффити: локация, авторы и спонсоры работы, краткое описание и фото – можно присылать на почту duga@48green.ru, - призывают липчан в «Дуге».

О том, что граффити может привлечь туристов в Липецк и украсить город, говорят не впервые. О проведении в Липецке фестиваля граффити в 2021 году городские власти сообщили в конце апреля. Тогда было заявлен о формировании рабочих групп. Для фестиваля успели составить дорожную карту, найти объекты под рисунки. Мероприятие должно было объединить уличных художников из разных городов страны, которые подарили бы Липецку свое творчество. Но официального сбора предложений от уличных художников так и не объявили. За неделю до празднования Дн города было объявлено о том, что фестиваль граффити в 2021 году не состоится. Причины - сложная эпидемиологическая обстановка по COVID-19 и необходимость более глубокой и тщательной проработки фестиваля для проведения его на достойном уровне.
20 712
#граффити
2

Комментарии (20)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

16 минут назад
У 100 % собственникоа получили разрешение? За остекление и обшивку балкона - перепланировка, а это что за рисунки "на любителя" ???
ответить

Skrip

18 минут назад
Серость -это наше состояние души.
ответить

Дворник

18 минут назад
Радуйтесь что окна людям не закрасили
ответить

Кто знает

23 минуты назад
куда надо обращаться, чтоб наш дом вдруг не изгадили такой бякой? Заранее писать в капремонт, что не хотим никаких рисунков, что нас простая штукатурка вполне устраивает?
ответить

А кстати

27 минут назад
а это вообще законно, такими вот картинками дома разрисовывать? Кому-то нравится, а многие просто в ужасе, во что дома превращаются. Кто-нибудь знает, что в законодательстве на эту тему?
ответить

Ой, мамочки!

30 минут назад
Тошно смотреть на эти, хочется сказать убогие, картинки. "В детском саду прошёл урок рисования" - вот это что напоминает, но никак не профессионализм. Уродуют внешний вид города, печально.
ответить

Гостья

44 минуты назад
***, тоже самое и я сказала,когда увидела эту хрень. Они таким образом хотят якобы * город.А получается ужасная безвкусица.
ответить

Оля

сегодня, 13:10
***, Точно так
ответить

***

сегодня, 12:49
Уже сделали "графитти"на пл. Победы...Дом, как после пожара, жутко смотреть.
ответить

Это не граффити

сегодня, 12:28
то, что на фото. Это скорее настенный рисунок. Ну как в подъездах народные умельцы рисуют на стенах бабочек, белочек. Недавно на Карьере нашёл на разрушенных домах пару интересных граффити. Вот это да
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега
#уборка снега
12
Двадцать единиц коммунальной техники чистят центр Липецка от снега

сегодня, 13:09

Общество
За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли
#коронавирус
6
За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли

сегодня, 11:35

Общество
Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении
#карантин #дистанционное образование
10
Пять школ Липецка находятся на дистанционном обучении

сегодня, 10:56

Общество
Липецкая область получит на модернизацию АПК более 42 миллионов рублей
#АПК #модернизация
15
Липецкая область получит на модернизацию АПК более 42 миллионов рублей

сегодня, 10:26

Общество
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум
#прожиточный минимум
59
В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум

сегодня, 10:18

Общество
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание
#нарушение #УК #ГЖИ
9
Директор «управляшки» заплатит 25`000 рублей за молчание

сегодня, 10:05

Общество