Липчан в День города ждет уникальный подарок

Творческий сюрприз сделают художники граффити.

На третьем заседании «Architalk», открытого клуба поклонников архитектуры и экспертов в этой области, состоялась в Липецке в галерее «Буксир». В формате свободного общения обсудили насущные вопросы развития городской среды - вписанное в урбанистическое пространство искусство, или стрит-арт. О будущем граффити в Липецке рассказала исполняющая обязанности главного архитектора города Диана Полуэктова. После того, как городской департамент архитектуры объявил о поиске граффити-художников, в Instagram ведомства посыпались предложения. Но не эскизы рисунков, а пожелания липчан – где стоит нарисовать граффити.



- К нам поступили пожелания украсить граффити фасады домов: Стаханова, 22, 29 и 39, Папина, 37, Циолковского, 27 и 29, Космонавтов, 2 (где был знаменитый ресторан «Трилистник»), проспект Победы, 5 и гаражный кооператив на Стаханова, 16, - рассказала клубу Диана Полуэктова. – Также есть идея украсить дом №35 на улице Гагарина.



Оживленную дискуссию вызвал вопрос где и что стоит и не стоит изображать, где это можно делать, кто должен выбирать эскизы рисунков и как подтянуть в липчанах чувство прекрасно. Общего знаменателя в этих пунктах не нашлось. Архитекторы, художники, представители граффити-движения будто говорили на разных язык. Долгий и не самый продуктивный спор можно резюмировать фразой «Я художник – я так вижу!». В диалоге участвовали представители и других регионов. Так, на встречу в Липецк из Москвы приехал куратор традиционного челябинского фестиваля граффити и две школьницы из Воронежа, которые с отличием окончили «художку», и их проекты уже используются в городе. Так, по эскизу одной из девочек будет выполнен памятник лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою. В спор творческой интеллигенции включилась мэр Липецка Евгения Уваркина. Она объяснила, почему в Липецке появились те или иные граффити, особое внимание уделила муралу на площади Победы. Оказалось, рисунок сделан по просьбе липецких летчиков, которым обидно за то, что «Соколы России» у гостей города не ассоциируются с Липецком.





В ходе диалога о граффити в Липецке пришли к общему знаменателю. Стрит-арту в городе быть! И художники смогут реализовывать свои идеи сразу в двух форматах. Во-первых, в городе будут определены площадки для уличной живописи. Им, скорее всего, станут архитектурные «серости» - стены гаражных кооперативов и аналогичные, не представляющие эстетической ценности, поверхности. Также художникам могут отдать и фасады домов, но только после обсуждения вопроса и согласования эскиза со всеми сторонами – от архитекторов до жителей. Во-вторых, Липецк может обзавестись новым фестивалем.



- Мы может организовать в Липецке фестиваль стрит-арта. Для этого нужно проработать опыт Челябинска и европейских городов. Нужно посоветоваться с самими художниками, какие перспективы они видят, - уточнила Евгения Уваркина.



Площадку для стрит-арта тоже предстоит выбрать. Ей может выступить подземный переход к Центральному пляжу, длинное ограждение на Лебедянском шоссе. А может и переход под площадью Плеханова. Этот объект и так активно привлекает граффити-хулиганов, а если ее легализовать, то у проказников с баллончиками уже не будет присущего их выходкам адреналина. Но особого рвения что-то сейчас там делать у городских властей не заметно: они, как и весь город, ждут окончания реконструкции ЦУМа.



- Мы должны сформировать рабочие группы и не останавливаться на словах и мечтах. Я жду первый стрит-арт от вас ко Дню города, - обозначила цель Евгения Уваркина.



Кроме того, Диана Полуэктова рассказала, что скоро в Липецке могут появиться два арт-кластера. Под них выбрали два промышленных объекта – это бывший спиртзавод и трубный завод. Срок реализации проектов не уточняется.