Общество

сегодня, 20:10

Липчан в День города ждет уникальный подарок

16 1219
#граффити
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Липчан в День города ждет уникальный подарок

Творческий сюрприз сделают художники граффити.

На третьем заседании «Architalk», открытого клуба поклонников архитектуры и экспертов в этой области, состоялась в Липецке в галерее «Буксир». В формате свободного общения обсудили насущные вопросы развития городской среды - вписанное в урбанистическое пространство искусство, или стрит-арт. О будущем граффити в Липецке рассказала исполняющая обязанности главного архитектора города Диана Полуэктова. После того, как городской департамент архитектуры объявил о поиске граффити-художников, в Instagram ведомства посыпались предложения. Но не эскизы рисунков, а пожелания липчан – где стоит нарисовать граффити.

- К нам поступили пожелания украсить граффити фасады домов: Стаханова, 22, 29 и 39, Папина, 37, Циолковского, 27 и 29, Космонавтов, 2 (где был знаменитый ресторан «Трилистник»), проспект Победы, 5 и гаражный кооператив на Стаханова, 16, - рассказала клубу Диана Полуэктова. – Также есть идея украсить дом №35 на улице Гагарина.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос где и что стоит и не стоит изображать, где это можно делать, кто должен выбирать эскизы рисунков и как подтянуть в липчанах чувство прекрасно. Общего знаменателя в этих пунктах не нашлось. Архитекторы, художники, представители граффити-движения будто говорили на разных язык. Долгий и не самый продуктивный спор можно резюмировать фразой «Я художник – я так вижу!». В диалоге участвовали представители и других регионов. Так, на встречу в Липецк из Москвы приехал куратор традиционного челябинского фестиваля граффити и две школьницы из Воронежа, которые с отличием окончили «художку», и их проекты уже используются в городе. Так, по эскизу одной из девочек будет выполнен памятник лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою. В спор творческой интеллигенции включилась мэр Липецка Евгения Уваркина. Она объяснила, почему в Липецке появились те или иные граффити, особое внимание уделила муралу на площади Победы. Оказалось, рисунок сделан по просьбе липецких летчиков, которым обидно за то, что «Соколы России» у гостей города не ассоциируются с Липецком.


В ходе диалога о граффити в Липецке пришли к общему знаменателю. Стрит-арту в городе быть! И художники смогут реализовывать свои идеи сразу в двух форматах. Во-первых, в городе будут определены площадки для уличной живописи. Им, скорее всего, станут архитектурные «серости» - стены гаражных кооперативов и аналогичные, не представляющие эстетической ценности, поверхности. Также художникам могут отдать и фасады домов, но только после обсуждения вопроса и согласования эскиза со всеми сторонами – от архитекторов до жителей. Во-вторых, Липецк может обзавестись новым фестивалем.

- Мы может организовать в Липецке фестиваль стрит-арта. Для этого нужно проработать опыт Челябинска и европейских городов. Нужно посоветоваться с самими художниками, какие перспективы они видят, - уточнила Евгения Уваркина.

Площадку для стрит-арта тоже предстоит выбрать. Ей может выступить подземный переход к Центральному пляжу, длинное ограждение на Лебедянском шоссе. А может и переход под площадью Плеханова. Этот объект и так активно привлекает граффити-хулиганов, а если ее легализовать, то у проказников с баллончиками уже не будет присущего их выходкам адреналина. Но особого рвения что-то сейчас там делать у городских властей не заметно: они, как и весь город, ждут окончания реконструкции ЦУМа.

- Мы должны сформировать рабочие группы и не останавливаться на словах и мечтах. Я жду первый стрит-арт от вас ко Дню города, - обозначила цель Евгения Уваркина.

Кроме того, Диана Полуэктова рассказала, что скоро в Липецке могут появиться два арт-кластера. Под них выбрали два промышленных объекта – это бывший спиртзавод и трубный завод. Срок реализации проектов не уточняется.
16 1219
#граффити
1

Комментарии (16)

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Андрей

21 минуту назад
Вы сначала доведите до ума то, что начали: пр-т Победы, Парк Победы и т. д., а то так как после бомбёжки. За что не возьмётесь ничего до ума не доведено. Зато прожектов море.
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Совесть

26 минут назад
Лучший подарок - НОВЫЙ МЭР
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весёлый

26 минут назад
Остановки бы отмыть от клея и лавочки ,и тех кто клеел с дури- заставить мыть ,после мытья бы обходил за версту остановку ,одни и теже клеют, все виды работ предлагают ,а это сектанты пятидесятники прибывшие в наш город евангелизацией заниматься,вот кто работать не спосособен их заставляют клеить ,теперь их надо заставить отмыть...всё как на ладони ,только работайте.
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А давайте нарисуем

28 минут назад
Местный житель, портрет Депутата Трофименкова!, Со всей семьёй!!.
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Смотрящий

32 минуты назад
Дешевый популизм ... обходящий очень дорого до бюджета и городу в целом!
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Гидромицентр.

37 минут назад
Очень грубые черты лица. Страшно.
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11111

38 минут назад
То, что сотворили с домом на пл.Победы-это ужас! Такое ощущение, что дом после бомбёжки и пожара! В жутких темно-коричневых тонах...Разве такое граффити можно было разрешать? ..И вообще, такое ощущение, что в Липецке нет главного архитектора...теперь еще школьников пригласили...давайте уж сразу из детского сада.
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л-а

40 минут назад
Не, не хозяйка она города.Всякую хрень считает подарком для липчан.У липчан много нерешенных проблем, но она их не решает, все парками, бордюрчиками, теперь вот граффити.Нее... я в ней разочаровалась,!
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Алекс

42 минуты назад
Стены рашен кто нибудь со стороны дома 88 разрисуйте,площадь стены большая
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Антон

54 минуты назад
Что Уваркина уходит? Три баяна от радости порву.
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