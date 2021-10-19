Происшествия

42 минуты назад

Липчане нашли труп во дворе своего дома

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#труп
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Липчане нашли труп во дворе своего дома

Проверку проводит отдел полиции №2.

В Липецке у дома № 100 по улице Космонавтов прохожие увидели лежавшего мужчину на вид пенсионного возраста.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.

- Тело мужчины доставлен о в морг для установления причины его смерти. По внешним признакам она не носила криминального характера. Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции №2, - рассказали  в пресс-службе УМВД.
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#труп
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Эксперт

10 минут назад
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