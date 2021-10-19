Липчане нашли труп во дворе своего дома

Проверку проводит отдел полиции №2.

В Липецке у дома № 100 по улице Космонавтов прохожие увидели лежавшего мужчину на вид пенсионного возраста.



Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала его смерть.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность мужчины пока не установлена.



- Тело мужчины доставлен о в морг для установления причины его смерти. По внешним признакам она не носила криминального характера. Обстоятельства смерти мужчины выясняет отдел полиции №2, - рассказали в пресс-службе УМВД.

