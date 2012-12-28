Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР

В четверг нас ждут спектакли, открытие новой выставки, кинопремьеры.

И всё-таки осень медленно, но наступает – каждый день температура опускается на один градус, сегодня она составит от +12 до +14 градусов. А вот дождей по-прежнему не будет.









– ул. Тельмана, 88.









– ул. Фрунзе, 43.













Следить за ситуацией с топливом всё-таки надо. Если вы едете в сельскую местность, то поможет Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая переда 1т данные из о ситуации на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

















В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) начнётся концерт «Киношлягеры» (6+).









Пьеса написана автором в 1960-е годы. Вся деревня готовится к свадьбе Нюры и Михаила, но в последний момент приезжает первая любовь жениха – Клавдия.









Классическая сказка про Али-бабу, пещеру сокровищ и разбойников в обработке В. Маслова для маленьких зрителей. Яркие краски Востока и интересный сюжет увлекают зрителя в волшебное царство сказок «Тысячи и одной ночи».









В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) состоится мероприятие «Предки Бунина. Тайны и открытия» (12+).









С 08:30 до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) вновь состоится ярмарка местной продукции (6+).









Будут участвовать юноши и девушки 2010-11, 2012-14 гг.р. из разных регионов России. Турнир продолжится до воскресенья включительно.









Махать руками, ногами, крутить шеей под задорную музыку – пока лишь у 6% липчан проводят производственную гимнастику. Но хотели бы многие: SuperJob утверждает, что за введение физкультминуток высказались 44% опрошенных. Среди женщин процент ещё выше – 54%.









«Морозко». Россия, 2026. Сказка. Режиссёр Эдуард Бордуков (6+).









«Чудо-юдо». Россия, 2006. Сказка Режиссёр Сергей Бейсеу (6+)







