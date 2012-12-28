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Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
В четверг нас ждут спектакли, открытие новой выставки, кинопремьеры.
И всё-таки осень медленно, но наступает – каждый день температура опускается на один градус, сегодня она составит от +12 до +14 градусов. А вот дождей по-прежнему не будет.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Маршала Рыбалко, 8;
– ул. Одоевского, 5;
– ул. Тельмана, 88.
С комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Вавилова, Винницкой, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Задорожной, Кротевича, Маршала Рыбалко, Муравьёва, Новокарьерной, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовой, Урицкого, Харьковской, Чаплыгина, Шахтёрской, Шевченко, Щорса, в переулке Джамбула, проезде Шишкина.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Адмирала Макарова, 14а, 16, 1 18, 18а, 20, 20б;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Фрунзе, 43.
Пробки
Бензина у нас после вчерашней отмены ограничений хоть залейся, поэтому вероятность пробок на дорогах возросла. Чтобы не угодить в ловушку, желательно заглядывать в приложение.
Бензина всем!
Следить за ситуацией с топливом всё-таки надо. Если вы едете в сельскую местность, то поможет Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая переда 1т данные из о ситуации на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Новая выставка
В 12:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится открытие выставки «Путь предмета» (6+).
Выставку подготовили сотрудники музея-заповедника «Дивногорье» из Воронежской области. Подача материала сделана в формате комиксов, кастинг листов, сценариев и заданий. Вы сможете примерить на себя любые роли: археолога, реставратора или куратора и по новому взглянуть на то, как сохраняют наше наследие.
Здесь и вверху фото vk.ru/museum48group
Продлится до 22 ноября, вход на открытие свободный.
Музыка кино
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) начнётся концерт «Киношлягеры» (6+).
Любимые песни споют солисты Анна Малышева и Дмитрий Ковзель (Санкт-Петербург) под аккомпанемент Липецкого духового оркестра (дирижёр Василий Збаражский).
Театр
В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого покажут спектакль «В день свадьбы» по пьесе В. Розова.(16+).
Пьеса написана автором в 1960-е годы. Вся деревня готовится к свадьбе Нюры и Михаила, но в последний момент приезжает первая любовь жениха – Клавдия.
Спектакль-победитель областного фестиваля «В зеркале сцены» в 2019 году. Идёт 2 часа 30 минут с антрактом
Театр кукол
В 11:00 в Липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль «Али-баба и разбойники» (6+).
Классическая сказка про Али-бабу, пещеру сокровищ и разбойников в обработке В. Маслова для маленьких зрителей. Яркие краски Востока и интересный сюжет увлекают зрителя в волшебное царство сказок «Тысячи и одной ночи».
Продолжительность 1 час 15 минут с антрактом.
Бунин
В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) состоится мероприятие «Предки Бунина. Тайны и открытия» (12+).
В честь 156-летия автора «Тёмных аллей», «Антоновских яблок» и других бессмертных произведений. Встречу проведёт Наталья Межова, один из авторов книги «Предки Бунина. Тайны и открытия».
Ярмарка
С 08:30 до 14:30 на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) вновь состоится ярмарка местной продукции (6+).
Сельхозпроизводители продадут мясные, сыпучие и прочие продукты. Раньше цены на этих ярмарках были заметно ниже магазинных, поэтому многие липчане старались сделать припасы на зиму. Сейчас горожане жалуются, что особой разницы в ценах не видно.
Бокс
В 15:30 во дворце спорта «Динамо» (ул. К. Маркса, 27) торжественно откроют Мемориал Заслуженного мастера спорта СССР по боксу Петра Заева (6+).
Будут участвовать юноши и девушки 2010-11, 2012-14 гг.р. из разных регионов России. Турнир продолжится до воскресенья включительно.
Пётр Заев – уроженец Ссёлок, переехал в Москву, которую представлял на всесоюзном ринге. Главное достижение – «серебряная» медаль Олимпийских Игр в Москве-1980 в весовой категории свыше 81 кг. В финале проиграл со счётом 1:4 по судейским запискам кубинцу Теофилу Стивенсону, для которого это была уже третья «золотая» медаль Олимпийских Игр. В 1978 г. вместе с двумя другими советскими боксёрами Заев участвовал в выставочном матче против Мохаммеда Али.
«Вдох глубокий, руки шире…»
Махать руками, ногами, крутить шеей под задорную музыку – пока лишь у 6% липчан проводят производственную гимнастику. Но хотели бы многие: SuperJob утверждает, что за введение физкультминуток высказались 44% опрошенных. Среди женщин процент ещё выше – 54%.
Правда, на всех ли предприятиях есть сотрудники, у которых имеется достаточная квалификация, чтобы организовать правильную физкультурную паузу? На самом деле это не так просто. Поручить слесарю поработать физруком ¬– примерно то же самое, как дать спортсмену гаечный ключ первый раз в жизни и отправить на ответственное задание.
Кинопремьеры
Как обычно, по четвергам знакомим вас с новинками кино, вышедшими на экраны в этот день.
«Морозко». Россия, 2026. Сказка. Режиссёр Эдуард Бордуков (6+).
В ролях: Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина.
«Чудо-юдо». Россия, 2006. Сказка Режиссёр Сергей Бейсеу (6+)
Чудо-Юдо — верный слуга лесной волшебницы. Он не знает, кто он и откуда, но умеет по собственному желанию превращаться в любое живое существо. Его новое задание — охранять от любых неприятностей своенравную дочь могучих магов — Черногора и Болотницы — юную волшебницу Отраду в ее опасном путешествии в мир обычных людей. Скоро Чудо-Юдо понимает, что ради Отрады готов на все — даже без приказа хозяйки. Но ведь он всего лишь «то — не знаю что»... Может ли любовь быть сильнее самой волшебной сказки?
В ролях: Сергей Безруков, София Лопунова, Виктория Исакова.
Группа подростков находит в руинах заброшенного храма проклятую игру. Каждый ход впускает в наш мир смертоносных существ из потусторонней реальности, и единственный шанс выжить — это победить их. С каждым ходом игра становится всё опаснее, и завершить её можно только пройдя все уровни до конца.
В ролях: Панисара Рикулсуракан, Ниннара Буннитхипаисит, Наттават Самплой
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