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Происшествия
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45 минут назад
У повторно попавшегося пьяным за рулем водителя изъяли «Фольксваген Пассат»
А сам он получил семь суток ареста и стал фигурантом уголовного дела.
В отделе полиции выяснилось, что водитель уже попадался на пьяной езде и был оштрафован на 45 000 рублей с лишением прав на 1,9 года. Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на специализированную стоянку.
«Суд назначил ельчанину 7 суток административного ареста за езду без прав и штраф в 4 тысячи рублей за отсутствие страховки — на этом мужчина тоже попался повторно. Также по повторной пьяной езде возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», — сообщает областное управление МВД.
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