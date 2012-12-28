У повторно попавшегося пьяным за рулем водителя изъяли «Фольксваген Пассат»

А сам он получил семь суток ареста и стал фигурантом уголовного дела.

Ночью 4 октября в Ельце автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «Фольксваген Пассат» 26-летнего водителя — от него пахло спиртным и была нарушена речь, от прохождения освидетельствования ельчанин отказался.В отделе полиции выяснилось, что водитель уже попадался на пьяной езде и был оштрафован на 45 000 рублей с лишением прав на 1,9 года. Полицейские изъяли автомобиль и поместили его на специализированную стоянку.«Суд назначил ельчанину 7 суток административного ареста за езду без прав и штраф в 4 тысячи рублей за отсутствие страховки — на этом мужчина тоже попался повторно. Также по повторной пьяной езде возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы», — сообщает областное управление МВД.