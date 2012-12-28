Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Ольга Белоглазова сменила Сергея Курбатова на посту представителя губернатора в областном Совете
Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Лжеюрист собрал деньги с 11 клиентов: расценки на его услуги варьировались от 20 000 до 350 000 рублей
Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Общество
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46 минут назад
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В Липецке снова красный уровень
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