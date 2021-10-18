Выпускникам проекта «Корпорация дети» устроили праздник в Виртуальном городе НЛМК

Уникальный проект «Корпорация дети» от НЛМК подвел итоги работы. Второй выпуск объединил около 200 участников - это дети сироты и дети сотрудников НЛМК, которым на протяжении года опытные наставники помогали определиться с выбором будущей профессии.

Партнерами проекта стали ведущие предприятия региона, опытные психологи, бизнес-тренеры и консультанты. Они работали со школьниками на первом этапе проекта - рассказывали о профессиях будущего, учили составлять портфолио и помогали построить колесо жизненного баланса. После чего, участники прошли профориентационное тестирование, которое помогло определиться с направлением для стажировки.



Большинство выбрали для стажировки самое крупное предприятие региона – НЛМК. В разных структурных подразделениях комбината им удалось погрузиться в работу предприятия- мирового лидера металлургии, увидеть производственные мощности, пообщаться с работниками НЛМК и оценить масштаб производства.



Заключительным этапом стало в итоговое мероприятие на площадке Виртуального города НЛМК. Приглашения получили участники проекта и все, кто работал с ними на протяжении года- наставники и педагоги, родители и опекуны. Для них организовали онлайн праздник, в ходе которого участники вспомнили как это было и поделились своими эмоциями.



Проект «Корпорация дети», был реализован при поддержке ПАО «НЛМК», совместно с благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие» и фондом «Хранители детства».



