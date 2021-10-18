сегодня, 15:39
Выпускникам проекта «Корпорация дети» устроили праздник в Виртуальном городе НЛМК
Уникальный проект «Корпорация дети» от НЛМК подвел итоги работы. Второй выпуск объединил около 200 участников - это дети сироты и дети сотрудников НЛМК, которым на протяжении года опытные наставники помогали определиться с выбором будущей профессии.
Большинство выбрали для стажировки самое крупное предприятие региона – НЛМК. В разных структурных подразделениях комбината им удалось погрузиться в работу предприятия- мирового лидера металлургии, увидеть производственные мощности, пообщаться с работниками НЛМК и оценить масштаб производства.
Заключительным этапом стало в итоговое мероприятие на площадке Виртуального города НЛМК. Приглашения получили участники проекта и все, кто работал с ними на протяжении года- наставники и педагоги, родители и опекуны. Для них организовали онлайн праздник, в ходе которого участники вспомнили как это было и поделились своими эмоциями.
Проект «Корпорация дети», был реализован при поддержке ПАО «НЛМК», совместно с благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие» и фондом «Хранители детства».