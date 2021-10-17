Коронавирус

вчера, 11:53

В парикмахерских и ателье нарушали антиковидное 159-е постановление

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#коронавирус
В парикмахерских и ателье нарушали антиковидное 159-е постановление

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, вчера в Липецке в двух парикмахерских и ателье были установлены нарушения антиковидного постановления администрации Липецкой области № 159.

- В двух парикмахерских и ателье не соблюдались требования правил поведения в период введения режима повышенной готовности, а именно не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метра, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп, - отмечают в управлении. - Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Фото -  liptorg-cp.ru

54 3245
#коронавирус

Комментарии (54)

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Митрич

сегодня, 00:03
митяй,для особо одаренных,напомню,чтобы на местах законы исполнялись как ИМ нужно,наделяют верхушку полномочиями(исходя из ситуации).
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Зося

сегодня, 00:02
Супер. Хочу увидеть картину, как парикмахер будет стричь клиента на расстоянии не менее 1.5 метра? И как будет снимать мерки портной? Исчо и с прозрачными заграждениями... Совсем чокнулись.
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Ю.

вчера, 23:58
Маруся, по правилам ношения масок обчхатую обкашлянную увлажненную маску нужно тут же поменять. Не думаю, что у него с собой 2-3 десятка масок в кармане. Вот другой пример- в поликлинике врач говорит мужчине: больничный мы тебе продлили, ты контактный, сиди дома. А большое количество народа, мимо кого он прошел, и с кем поконтактировал, как с врачом, они кто- контактные с контактным?
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У меня

вчера, 23:50
Сегодня ЧП с кишечником,нависла угроза возникновения...)))
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Трость

вчера, 23:41
Маруся, он ещё и СО2 выделял для фотосинтеза,так что не мешайте природе взаимодействовать!
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...

вчера, 23:39
проверяющие, кушать надо свой хлеб.
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проверяющие

вчера, 23:18
тоже хотят кушать, и не только хлеб
ответить

гостье

вчера, 23:17
не ходи, правильно облаяли
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?

вчера, 23:16
через маску брили?
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Кукун

вчера, 23:14
В связи с сложившейся обстановкой предлагаю новшество - парикмахерская самообслуживания. Пришёл, взял у мастера ножницы и, соблюдая дистанцию, остриг себе волосья и подправил бороденку.
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