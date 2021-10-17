вчера, 11:53
В парикмахерских и ателье нарушали антиковидное 159-е постановление
Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
- В двух парикмахерских и ателье не соблюдались требования правил поведения в период введения режима повышенной готовности, а именно не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метра, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп, - отмечают в управлении. - Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Фото - liptorg-cp.ru
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